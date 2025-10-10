¡Öº£Âç²ñºÇÂç¤Î¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤Î£±¿Í¡×¥¢¥á¥ê¥«¤¬£¹ÅÙÌÜ¤Î£¸¶¯Æþ¤ê¡£¥¤¥¿¥ê¥¢·âÇË¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤òÊì¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¾Î»¿¡ÖºÆ¤Ó¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡ÚU-20WÇÕ¡Û
¡¡²¤½£¤Î¶¯¹ë¹ñ¤Ë¤Þ¤¿¡¢¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¥ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëU-20¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¥°¥ë¡¼¥×E¤Ç¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ë£³¡Ý£°¤Ç²÷¾¡¤¹¤ë¤Ê¤É¼ó°ÌÄÌ²á¤ò²Ì¤¿¤¹¡£·Þ¤¨¤¿¥é¥¦¥ó¥É16¤Ç¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×D¤ò£²°ÌÆÍÇË¤·¤¿¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÈÂÐÀï¡££³¡Ý£°¤Î´°¾¡¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡15Ê¬¡¢¥Î¡¼¥é¥ó¡¦¥Î¥ê¥¹¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î¥Ù¥ó¥¸¥ã¥ß¥ó¡¦¥¯¥ì¥Þ¥¹¥¤¬»ê¶áµ÷Î¥¤«¤é²¡¤·¹þ¤ß¡¢ÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎÈ¿·â¤ò¤¦¤Þ¤¯¤·¤Î¤¤¤Ç¡¢79Ê¬¤Ë¥Ë¥³¡¦¥Ä¥¡¥¥ê¥¹¤ÎFK¤Ç¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤ë¤È¡¢90¡Ü£³Ê¬¤Ë¥¯¥ì¥Þ¥¹¥¤Î£²ÅÀÌÜ¤Ç¥À¥á¤ò²¡¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡ØMLSsoccer.com¡Ù¤Ï¡¢£²ÆÀÅÀ¤Î¥¯¥ì¥Þ¥¹¥¤ò¥Þ¥ó¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥Þ¥Ã¥Á¤ËÁª½Ð¡£¡ÖÈà¤ÏºÆ¤Ó¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÃæÈ×¤ÇÍÍ¡¹¤Ê·Á¤Ç»î¹ç¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¡¢£²ÅÙ¤Î¥´¡¼¥ë¤âµÏ¿¡£U-20¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç£µÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¡¢º£Âç²ñºÇÂç¤Î¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤Î£±¿Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¡£
¡¡¥¯¥ì¥Þ¥¹¥¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸½éÀï¤Î¥Ë¥å¡¼¥«¥ì¥É¥Ë¥¢Àï¡Ê£¹¡Ý£±¡Ë¤Ç¤Ï¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤òÃ£À®¡£¤½¤·¤Æ¥¤¥¿¥ê¥¢Àï¤Ç¤â»ý¤ÁÁ°¤Î·èÄêÎÏ¤òÂ¸Ê¬¤ËÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤ÏU-20¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç£µ²óÏ¢Â³¡¢ÄÌ»»£¹ÅÙÌÜ¤Î½à¡¹·è¾¡¿Ê½Ð¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£1989Ç¯°ÊÍè¤È¤Ê¤ë£´¶¯Æþ¤ê¤òÌÜ¤¶¤·¡¢¸½ÃÏ10·î12Æü¤Ë¥â¥í¥Ã¥³ÂÐ´Ú¹ñ¤Î¾¡¼Ô¤ÈÁê¤Þ¤ß¤¨¤ë¡£
