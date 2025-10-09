この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

【LINE広告】初月から成果出すための必ず見るべき3つのポイント――。デジタルマーケティングの総合支援会社であるデジタルアスリート株式会社の有馬由華氏が、自身のチャンネルで、中小企業経営者に向けたLINE広告攻略法を語った。動画では「そもそも審査厳しいし、広告予算ある程度かけて最適化していかないとCPA（顧客獲得単価）は下がらないというのが通説。だけど初月から成果が出ている事例を最新で見つけた」と自身の見解を明かす。



有馬氏は、実際に担当した化粧品案件を例に「初月で費用対効果が1万円からスタート。Meta、TikTok、YouTube、PPCと並行しつつも、LINE広告でも他媒体よりも安いCPAを実現できた」と成功事例を紹介。初月から成果を狙うコツとして「1つ目は成果が出やすい物販やB2C商品を狙うこと。2つ目は2024年3月のアップデート以降、配信先ニュース面にターゲットを絞ることが可能になった。LINE推奨ではないが、初月から結果を出したいならこの逆行運用が功を奏する」と語った。



さらに有馬氏は「記事は必ずメディア風に編集し、LINEニュース面で目立たせることがカギ。Metaで使ったものを流用しても初月成果は難しい。『思い込みを払拭する新事実』など、LINEの読者層・媒体特性に合わせたアレンジが重要」とアドバイス。「利用率ナンバーワンのLINEは可能性しかないメディア。逆に広告嫌いなユーザーも多いから、ニュース面で反応してくれる層に絞り込むべき」と、LINE広告ならではの注意点にも言及した。



動画の終盤で有馬氏は「目標CPA以下の成果が出たら配信面をトークや動画面に順次拡大する戦略も有効。今日紹介したテクニックは初月成果に絞ったポイント。クリエイティブ改善やさらにテクニカルな内容は次回の動画で」と述べ、動画を締めくくった。