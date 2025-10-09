日本サッカー協会（ＪＦＡ）が７日に影山雅永技術委員長（５８）を電撃解任した騒動が波紋を広げている。

影山氏はチリで開催中のＵ―２０Ｗ杯視察へ向かう際に搭乗したパリ行きの機内で、児童ポルノ画像を閲覧したとしてフランスのシャルル・ドゴール空港到着時に逮捕された。「パリジャン」など現地メディアによると、すでに裁判も行われ、執行猶予付き禁錮１年６月と罰金５０００ユーロ（約８８万円）の判決を受けた。

同紙は発覚時の様子について「客室乗務員は、彼がタブレット端末で爍隠虻个らいの少女瓩硫菫を閲覧していたことに驚いた」と報道。また、審理で影山氏が「これはアートなんです」「これらの画像は好奇心から、そして芸術的な意味でＡＩ（人工知能）によって生成されたものだ」などと主張した様子を伝えている。

だが、裁判所は「これらの画像がＡＩによって生成されたか否かにかかわらず、児童ポルノの禁止された表現に該当すること、そして被告人が実在の未成年者に関するコンテンツを検索していた」として有罪判決を下した。

そして、裁判所が影山氏の主張を一切認めなかった背景も明らかになってきた。

パリジャン紙やフランスメディア「２０ミヌイット」は、影山氏の児童ポルノ画像の視聴履歴が１６２１枚にも上ったと報道。同メディアは「日本では法的な曖昧さがある…しかしフランスではそうではない。彼には１６２１件のデータがあり、閲覧する画像だけでなく、自ら作成した画像も…」などと指摘している。

影山氏に対しては禁錮刑や罰金のほか、フランス領土への１０年間の入国禁止、１０年間の未成年者に関わるあらゆる活動の禁止、性犯罪加害者リストへの登録も命じられた。こうした厳罰の背景には狆鐔性瓩發△辰燭里世蹐Δ。