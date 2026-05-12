日本戦に勝利して卓球台の上に立って、喜びを爆発させた林詩棟(C)Getty Images絶対王者の行動が波紋を呼んでいる。現地時間5月10日に英国・ロンドンで卓球の世界選手権団体戦の男子決勝が行われ、世界ランキング1位の中国は、同4位の日本に3-0と圧勝。堂々たるパフォーマンスで栄冠を手にした。【動画】故意にぶつかった！？カメラマンが中国卓球選手へ向かって不自然な動き12大会連続24度目の世界制覇を飾った王者らしい勝