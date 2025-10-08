「やれるから帰ってきている」別メニューの久保建英、怪我の状態に言及「お金を払って見に来てもらうんで…」
10月10日にパラグアイ、同14日にブラジルと親善試合を戦う日本代表が８日、千葉県内で３日目のトレーニングを行なった。
９月６日のメキシコ戦で負った左足首の怪我を抱えている久保は、練習場に姿を現わしたものの、室内で別メニューとなった。
その後、取材に対応した久保は、足首の状態について、「やれるから帰ってきてるんで。あとは日々のコンディション見ながらって感じですかね」と語った。
「良くも悪くも結局やっちゃうのが僕なんで。それをどうにか抑えつつ、万全のコンディションでやるのも、プロとしてね、お金払ってプレー見に来てもらうんで。プロの、日本代表レベルのプレーを見せられるように回復することがまず大事だと思う」
24歳のレフティは、「僕だけじゃないと思いますけど、お客さんは多分、日本代表レベルのプレーを見にきていると思うので。まずはその状態になるようにしっかり回復したいなと思います」と続けた。
無理をする試合ではなく、２日後のパラグアイ戦は欠場が濃厚。ブラジル戦でどれだけプレーできるか。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）
【画像】パラグアイ＆ブラジルと対戦！南米勢との連戦に挑む日本代表招集メンバーを一挙紹介！
９月６日のメキシコ戦で負った左足首の怪我を抱えている久保は、練習場に姿を現わしたものの、室内で別メニューとなった。
その後、取材に対応した久保は、足首の状態について、「やれるから帰ってきてるんで。あとは日々のコンディション見ながらって感じですかね」と語った。
24歳のレフティは、「僕だけじゃないと思いますけど、お客さんは多分、日本代表レベルのプレーを見にきていると思うので。まずはその状態になるようにしっかり回復したいなと思います」と続けた。
無理をする試合ではなく、２日後のパラグアイ戦は欠場が濃厚。ブラジル戦でどれだけプレーできるか。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）
【画像】パラグアイ＆ブラジルと対戦！南米勢との連戦に挑む日本代表招集メンバーを一挙紹介！