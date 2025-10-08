蒼井優さんがバーの店主を務めるサントリーウイスキー「角瓶」テレビCMの世界が、東京ミッドタウン日比谷に登場。「いつもので」のひと言で角ハイボールが出てくる不思議な体験から、ユニークな常連客との交流まで。5日間限定のポップアップバーで味わった“はじめてなのに、常連さん”体験をレポートします。

CMに登場する「Bar kiiro」がリアル化

10月8日の「角ハイボールの日」から5日間限定で、東京ミッドタウン日比谷アトリウムに期間限定ポップアップバー「角ハイボール presents『はじめてなのに、常連さん。Bar kiiro』」がオープンしています。

イベント会場に足を踏み入れると、そこはまさにCMで見た世界観そのもの。蒼井優さんが店主を務め、染谷将太さんが初来店し、小林聡美さんや野田洋次郎さんが常連客として登場する、あの小さなバー「Bar kiiro（きいろ）」が再現されていました。

▲カウンター奥の棚には、サントリーウイスキー「角瓶」がずらりと並んでいます。



▲CMの染谷将太さんになった気分。

「いつもので」と注文 →あなた好みのハイボールを提供

このバーの最大の魅力は、常連さん気分が味わえる「いつもので」体験。事前のアンケートを元に、バーテンダーがお客の好みに合わせた1杯目を提供してくれる仕掛けになっています。

▲自分の名前が書かれたネームタグ付きのキープボトルで常連さん気分アップ。

▲「よしださん、また来てくださったんですね」と名前で呼ばれる演出も。

実際に「いつもので」と注文してみると、バーテンダーが少し微笑みながら「かしこまりました」と応えて、手慣れた様子でハイボールを作り始めます。演出とはいえ、初めての経験に嬉しさがこみ上げますね。

ポップアップバーで提供されるのは、CMキャストがそれぞれおすすめする3種類のハイボールです。蒼井優さんと染谷将太さんおすすめの「黄金比」の角ハイボール、小林聡美さん好みの「濃いめ」の角ハイボール、そして野田洋次郎さんお気に入りの「復刻版」の角ハイボール。すべて500円という手頃な価格設定も嬉しいポイントです。

▲角ハイボールにぴったりのおつまみ各種も500円。

筆者が「いつもので」と注文して提供されたのは「黄金比」の角ハイボール。冷えたジョッキに氷がたっぷり入って、ソーダがシュワシュワと弾けて、レモンがふわりと香ります。

角ハイボールを楽しむ間も、事前アンケートで書いた趣味の話題をバーテンダーが振ってくれたり、「いつものペースですか？」「今日はお疲れ様でした」といった、まさに常連客に対するような気の利いた会話を自然にしてくれました。

個性的な常連客との交流が楽しい

そしてユニークな仕掛けがもう一つ。店内には個性あふれる常連客（役）が登場し、一緒にトークを楽しめる空間となっています。

筆者は似顔絵師の常連客に出会え、コースターに自分の似顔絵を描いてもらうことができました。

バーテンダーを交えて、本当の常連客同士のような自然な会話が生まれて、初対面なのにどこか居心地の良い不思議な体験でした。

タイミングが合えば、マジシャンがマジックを披露してくれたり、プロのカメラマンが実際に写真を撮ってくれたりするそうですよ。

特別な体験は5日間限定

単にお酒を提供するだけでなく、本当に常連になったような気分を味わえる演出はやはり特別な体験。

この「はじめてなのに、常連さん。Bar kiiro」は、10月12日（日）までの5日間限定です。平日は15時から22時まで、土日は11時から22時まで営業しています（ラストオーダーはフード21:00、ドリンク21:30）。

「いつもので」と言ってみたい方、CMの世界観を実際に体験してみたい方、そして何より美味しい角ハイボールを楽しみたい方は、ぜひこの5日間限定の「はじめてなのに、常連さん」体験を味わってみては。