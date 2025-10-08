10月6日、沢口靖子が主演を務める月9ドラマ『絶対零度〜情報犯罪緊急捜査〜』（フジテレビ系）が放送を開始した。同作に出演している女優・黒島結菜の“イメチェン”姿に注目が集まっている。

2010年にスタートし、Season1・2は上戸彩、Season3・4は沢村一樹の主演で放送されてきた人気シリーズの『絶対零度』は、今回で5作めとなる。

「高度な情報技術を悪用し、国民の生命と財産を脅かす情報犯罪の犯人たちを追う捜査機関『情報犯罪特命対策室』（通称・DICT）を舞台に、沢口さん演じる主人公が高度な犯罪に立ち向かう物語です。黒島さんは元システムエンジニアで、ネット上の犯罪に対応するDICTの捜査官役を演じています」（スポーツ紙記者）

第1話では、DICTが情報を悪用する強盗事件に立ち向かう様子が描かれ、手に汗握る展開が続いた。一方で、放送後のXでは、

《てか黒島結菜さん!?初見で全然気がつけなかった ええ、好き、髪色もメイクもめっちゃ似合ってる》

《黒島結菜とは気づかなかった》

《「ちむどんどん」の印象が強く残っていたけど、あれからもう3年。こんなに雰囲気が変わるのか》

など、黒島の“激変”ぶりに驚く声が聞かれていたのだ。

「黒島さんはやや茶色の髪を、後ろで束ねていました。2022年にNHK連続テレビ小説『ちむどんどん』でヒロインを務めた黒島さんですが、2024年1月に俳優の宮沢氷魚（ひお）さんと“事実婚”状態にあり、第1子を妊娠していることを発表しました。同年7月に出産を発表したこともあり、連続ドラマ出演は2022年10月の『クロサギ』（TBS系）以来、3年ぶりだったのです。これまでと違った印象を受ける人もいたのかもしれません」（芸能記者）

黒島は2013年、NTTドコモのCMで注目を集め、2016年のドラマ『時をかける少女』（日本テレビ系）や、2017年の『アシガール』（NHK総合）などに主演し、知名度を広げた。晴れて『ちむどん』で朝ドラヒロインに抜てきされたが、思わぬ影響が……。

「沖縄料理に夢をかけるヒロインと、強い絆で結ばれた4きょうだいを描いた物語でしたが、不自然なストーリー展開やクセのある登場人物にツッコミを入れる視聴者が現れ、SNSでは『ちむどんどん反省会』というハッシュタグが続出する事態になったのです。とくに、黒島さん演じるヒロインは、TPOをわきまえない言動や思いつきで行動する身勝手な人物として描かれ、イライラを募らす視聴者の声もありました。

朝ドラ終了後に出演した『クロサギ』も、自分の正義感を周囲に押しつけるようなヒロイン役だったため、同じく不満の声もあがっていました。黒島さんの役を“ミスマッチ”と見る向きもあったのです」（同前）

『ちむどん』から3年が経ち、『絶対零度』で連ドラ復帰することになった黒島。今回の役柄は、好意的に受け止められているようだ。

「黒島さんが演じるのは、ひとりで黙々と作業するのが好きなマイペースな性格で、落ち着いた言動が特徴的です。『ちむどん』以降、感情の起伏が激しく、視聴者を引かせるようなキャラクターが続いていましたが、SNSでは『やっといい役にめぐり会えたかも』と安心する声もあがっています」（同前）

久しぶりの連ドラは“当たり役”になるか。