「大人のセボンスター」第3弾、銀座で先行販売　本物の宝石をあしらった本格ジュエリー

カバヤ食品の玩具菓子「セボンスター」を本格ジュエリー化する企画「大人のセボンスター」に第3弾が登場。

宝石専門店KARATZとコラボした新作ペンダント「シルバーモデル ミラージュedition」が、10月17日〜30日の間、博品館TOY PARK銀座本店1Fで先行販売されます。その後、2025年冬にかけて順次展開予定です。

第3弾の幕開けを飾るのは、第1弾で登場した「シルバーモデル ミラージュedition」のカラーと宝石をチェンジしたモデル。シルバーカラーで統一した上品な仕立てに、ラベンダークォーツ（税込29800円）、ラベンダータンザナイト（税込39800円）のいずれかの宝石が選べます。

共通仕様はSV925（ロジウムメッキ）、付属チェーン約40cm、モチーフは縦約13.8mm×横約13.0mm。脇石にはハート＆キューピッド（H＆C）カットのダイヤモンドを計3石（約1.5mm×1、約1.0mm×2）あしらい、細部まで本物のきらめきにこだわっています。

博品館での先行販売では、セボンスターの六角形パッケージをモチーフにしたジュエリーケース（オレンジ）、チョコを模した特製ギャランティカード、オリジナルショッパーが付属。まさに“お菓子売り場の宝石”の高揚感が、大人の質感で再現されています。

「大人のセボンスター」は1979年に誕生したセボンスターの45周年記念プロジェクト。2024年のポップアップでは初日完売を記録した人気企画で、第3弾では新デザインのジュエリーも今冬に向け順次発表予定。

好評だった第1弾の再販も決定し、12月10日22時から12月21日の間、KARATZ STOREで販売されます。また、今回の「ミラージュ edition」のオンライン販売も12月10日より開始予定です。

かつて、「あの六角箱」に胸をときめかせた人も、宝石好きの大人も満足できる、コレクション性と本格派の折衷点。銀座で実物のきらめきをチェックして、冬の新作＆オンライン販売に備えておきたいところです。

