気象予報士が警鐘！台風22号で「経験したことのない暴風」特別警報級も…今後は台風連続襲来に注意

YouTubeチャンネル「マニアック天気」で、気象予報士・松浦悠真さんが最新の台風情報を詳しく解説した。動画『【台風22号】暴風・高波の特別警報発表の可能性 大雨も厳重警戒 立て続けに台風23号も接近か』では、非常に強い台風22号が日本の南を北上し、「伊豆諸島では特別警報級の暴風や高波となる恐れがある」と強調。「これまでに経験したことのないような暴風が吹き荒れる恐れがありますので、早めの対策をお願いします」と視聴者に警戒を呼びかけた。



台風22号は中心気圧935hPa、最大瞬間風速70メートルと、昨日の予想を上回る急速な発達を見せている。衛星画像でも中心付近の『目』がくっきり小さくなっており、松浦氏は「目が明瞭であればあるほど勢力が強い証。今回はかなりはっきりとしていて、非常に危険な台風です」と現状を分析した。進路は伊豆諸島の八丈島付近を通過し、9日の午前中に最接近する見通し。「八丈島が最も危険な強風にさらされる。暴風や高波は今回最大級、厳重な警戒が必要」と力説した。



台風の影響は9日まで続き、10日頃まで高波やうねりに警戒が必要と説明。また「伊豆諸島では朝から水曜午後までは暴風域となる確率がきわめて高い」と具体的な時間帯も示した。降雨については「24時間で300mmに及ぶ大雨が見込まれ、線状降水帯発生の恐れも。短時間の集中豪雨で厳重な警戒が必要です」と雨風の両面でリスクを強調。さらに「EHI指数が高まり竜巻の発生リスクも上昇。最大瞬間風速70mは竜巻並みの突風となる危険性があり、引き続き警戒を」と強く訴えた。



一方、フィリピン東の熱帯低気圧は24時間以内に台風23号となる見通しも解説。「次の台風も伊豆諸島方面に進む可能性があり、22号で大きな被害が発生すれば復旧作業中にさらなる台風が接近することになる」としつつ、「幸いにも23号は発達は限定的とみられるが、立て続けの台風で想定外の高波も。離れていても海のレジャーは十分注意してください」と付け加えた。



動画の最後で松浦さんは「最大級の厳重な警戒が必要。暗くなってからの避難は非常に危険なので、明るいうちの行動を」と改めて早めの備えを推奨。