「国民年金だけでは絶対生活できません」71歳個人事業主が語る年金制度への本音と“好きを仕事”にする生き方

71歳の女性個人事業主がYouTubeチャンネル「梅子の年金トーク!」の動画に出演。年金月額約10万円というリアルな生活を明かすと共に、「趣味の延長なので」と語る独自の仕事論を展開した。



動画に登場した女性は現在71歳で、個人事業主としてバッグのオーダー製作や、自宅を開放して講座やレンタルルームの運営をしているという。もともと事務の仕事をしていたが52歳で早期退職。その後、様々なアルバイトを経験しながら、元来好きだったという裁縫を学び直し、4〜5年ほど前に現在の事業を立ち上げたと明かした。



現在の働き方について女性は、「オーダーだから自分のペースでできる」「自宅でしてるので、私には合ってるかなと思って」と、時間に追われないスタイルが性に合っていると語る。事業の収益については「青色申告してる程度」と多くはないとしながらも、「何個売らないと生活できないとかそういう事もない」「趣味の延長なので」と、あくまで楽しみながら続けている様子を見せた。



顧客は主に口コミや紹介から繋がるといい、「（作ったバッグを）持って歩くと『え！それ良いじゃない!?』って聞く」「お客さまが宣伝してくれます」と、品質の高さが自然と次の仕事に繋がる好循環が生まれていることをうかがわせた。



生活の基盤となる年金については、年間120万円、月額にすると約10万円であることを告白。夫は介護施設に入所しており、「主人の年金は（施設の）支払いに消える」ため、自身の生活は自分の年金と事業収入で賄っているという。持ち家ではあるものの、維持費や税金もかかるため、暮らし向きは「キツキツかな」と本音を漏らす場面もあった。



年金だけに頼らず、好きなことを仕事にして収入を得ながら自分らしいペースで人生を楽しむ女性の姿は、これからの時代の新しい生き方のヒントを与えてくれるだろう。