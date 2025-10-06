この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

人気断捨離Vlog「100日で1,000個捨てチャレンジ」の第2弾動画が公開され、「シンプルに暮らす40代独身OLのあき」さんが8～10日目の片付けを紹介した。今回のテーマは寝室とクローゼット。ベッド下収納をなくし、3日間で26個、通算104個を手放した。



前回の動画で7日間79個を処分したあきさん。今回は「ロボット掃除機が走れる部屋」を目指して、ベッド下の収納ケースを整理。ストックしていたタオルや期限切れの防虫剤、圧縮袋を見直し、収納スペースを空にすることで念願の“すっきり寝室”を実現した。



動画では、ECOVACSのロボット掃除機「DEEBOT mini」も登場。幅28.6cmのコンパクト設計で、狭い一人暮らしにもぴったり。吸引・水拭きの切り替えが可能で、静音性も高くリモートワーク中でも気にならないという。「髪の毛が絡まらず、お手入れが本当にラク」と愛用ポイントを語った。



また、窓拭き掃除ロボット「WINBOT MINI」も実演。「秋は年末より掃除に最適」と話し、クリンネスト1級の資格を持つ視点から、効率的な掃除のコツも披露した。



今回の片付けでは収納ケースやタオル、下着、ブランドの箱や紙袋などを整理。「現代人は部屋の1割以上を収納に使っていて、家賃10万円の部屋なら1万円分が物置に支払っていることになる。年間12万円と思うと、モノを減らさなきゃと思いますね」と語る。さらに、「ロボット掃除機をスケジュール設定すれば、起きる前に掃除が終わる」と、“モノだけでなく時間の断捨離”も実践している。



動画の最後では「モノだけでなく、習慣や時間も減らしていきたい」と締めくくり、次回の「秋服の衣替え＆洋服の断捨離」を予告。紹介したECOVACSの「DEEBOT mini」と「WINBOT MINI」は10月4日（土）～10月10日（金）のAmazonセールで30％以上割引となっている。



40代独身女性として東京でシンプルに暮らすあきさん。「収納に家賃を払うのはやめたい」というリアルな目線と、ミニマリスト的思考が多くの共感を呼んでいる。