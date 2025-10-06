旧ジャニーズ事務所のタレントらが所属する「STARTO ENTERTAINMENT」の、アイドルグループ、Aぇ! groupの草間リチャード敬太さんが、先ほど釈放され、報道陣の前に姿を見せました。

捜査関係者によりますとAぇ! groupのメンバー、草間リチャード敬太さんは、今月4日の午前5時半ごろ、東京・新宿区のビルの出入口付近で、下半身を露出したとして、公然わいせつの疑いで逮捕されていました。

草間さんは6日午後、身柄が置かれていた警視庁・三田警察署で釈放され、集まった報道陣を前に「このたびはお騒がせして申し訳ございませんでした」と目に涙を浮かべながら謝罪し頭を下げました。

さらにもう一度「申し訳ございませんでした」と頭を下げ車に乗り込みました。

草間さんが所属するSTARTO社は「深くお詫び申し上げます」「本件の社会的影響を重く受け止め、草間の活動を休止させていただくことと致します」とコメントしています。

今後は、在宅での捜査が続けられることとなります。