仮面ライダークウガやスーパー戦隊の新作も！バンダイナムコグループ プレミアムバンダイ「PREMIUM BANDAI FESTIVAL 2025 BANDAI OFFICIAL TOYSHOP ON-LINE BOOTH」

バンダイナムコグループの公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて、キャラクター玩具にフィーチャーしたWEBイベント「PREMIUM BANDAI FESTIVAL 2025 BANDAI OFFICIAL TOYSHOP ON-LINE BOOTH」が2025年10月6日より開催されます。

イベントでは、毎日最大50,000円分のクーポンが当たるキャンペーンや送料0円キャンペーンが実施されるほか、様々な新商品の予約受付が開始されます！

バンダイナムコグループ プレミアムバンダイ「PREMIUM BANDAI FESTIVAL 2025 BANDAI OFFICIAL TOYSHOP ON-LINE BOOTH」

2大投稿キャンペーン期間：2025年10月6日(月)11時〜2025年10月13日(月)23時

送料0円キャンペーン期間：2025年10月10日(金)13時〜2025年10月13日(月)23時59分

販売場所：バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」

バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて、キャラクター玩具のWEBイベント「PREMIUM BANDAI FESTIVAL 2025 BANDAI OFFICIAL TOYSHOP ON-LINE BOOTH」を開催。

毎日最大50,000円が当たる2大キャンペーンの実施や、送料0円キャンペーンに合わせて予約受付を開始する様々な新商品の情報が公開されました☆

「プレバンフェス2025」の開催を記念して、バンダイ トイ事業部が展開する「BANDAI OFFICIAL TOY SHOP」では毎日最大50,000円分のクーポンが当たるハッシュタグキャンペーンを実施します。

おもちゃに関する「スキ」をXで投稿する「#プレバンフェス2025トイブースから発信中 X投稿キャンペーン」と、ARフォトフレームで撮影した写真を投稿する「#プレバンフェス2025トイブースフォトスポット X投稿キャンペーン」の2種類が開催されます。

両キャンペーン共通で応募期間は2025年10月6日(月)11時〜2025年10月13日(月)23時までを予定。

抽選で特賞の50,000円OFFクーポンが毎日1名に当たるなど、豪華なクーポンがプレゼントされます。

送料0円キャンペーン

「プレバンフェス2025」では、送料0円キャンペーンがパワーアップして実施されます。

2025年10月10日(金)13時〜2025年10月13日(月)23時59分までに1,500円(税込)以上の注文で、送料が0円になります。

この送料0円キャンペーンに合わせ、多数の新商品が登場します！

CSM変身ベルト アークルver.25th

価格：44,000円(税込)(送料・手数料別途)

予約期間：2025年10月10日(金)13時〜2025年12月14日(日)23時予定

商品お届け：2026年2月予定

対象年齢：15才以上

『仮面ライダークウガ』放送25周年を記念し、2019年発売の「CSM変身ベルト アークル」をリメイク。

外観が一新され音声面もアップデートされたほか、新規造形で初のCSM化となる「マイティアンクレット」2つが付属します。

BGMも五楽曲が追加され、世界観体験の厚みがさらに増した、ファン必見のアイテムです。

Gフォン -MEMORIAL EDITION-

価格：17,600円(税込)(送料・手数料別途)

予約期間：2025年10月10日(金)13時〜2025年12月18日(木)23時予定

商品お届け：2026年5月予定

対象年齢：15才以上

『百獣戦隊ガオレンジャー』より、変身アイテム「Gフォン」をMEMORIAL EDITIONとして初商品化。

新たにモーションセンサを搭載し、変身シークエンスでは、ボタン操作のほかにGフォンを振る動作にも合わせて効果音が発動します。

DX版をベースに新規で造形された本体は、関節部にダイキャストを使用し、重厚感あふれる仕上がりです。

オーラチェンジャー -MEMORIAL EDITION-

価格：14,300円(税込)(送料・手数料別途)

予約期間：2025年10月10日(金)13時〜2025年12月14日(日)23時予定

商品お届け：2026年3月予定

対象年齢：15才以上

『五星戦隊ダイレンジャー』より、変身アイテム「オーラチェンジャー」をMEMORIAL EDITIONとして初商品化。

メッキ、ダイキャストの使用により重厚感のある外観を実現し、変身音のほかにも、オーラギャザー引き出し音や腕振り音を新たに収録し、より没入感あふれる変身遊びが可能です。

主題歌「五星戦隊ダイレンジャー（TVサイズ）」を含む印象的なBGMも複数発動できます。

お部屋を侵略であります！おしゃべりケロロ

価格：4,950円(税込)(送料・手数料別途)

予約期間：2025年10月10日(金)13時〜2025年11月26日(水)23時予定

商品お届け：2026年3月予定

対象年齢：15才以上

アニメ『ケロロ軍曹』に登場する「ケロロ軍曹」が、おしゃべりするぬいぐるみになって登場！

ぬいぐるみのおててを握るとモード切替が可能で、本商品のための録り下ろしボイスを含む全70以上のボイスを搭載しています。

アニメでおなじみの楽曲「ケロッ！とマーチ（小隊Ver.）」が再生できる「おうたモード」も楽しめます。

お部屋を侵略ですぅ・おしゃべりタママ

価格：4,950円(税込)(送料・手数料別途)

予約期間：2025年10月10日(金)13時〜2025年11月26日(水)23時予定

商品お届け：2026年3月予定

対象年齢：15才以上

「タママ二等兵」のおしゃべりぬいぐるみも同時にラインナップ。

話しかける音に反応して、お返事をしてくれる「おへんじモード」では、「タママ二等兵」と一緒にお話ししている気分を味わうことができます。

「タママ二等兵」の手にはケロロのぬいぐるみを取り付けられる、遊び心満載の仕様です。

Tamagotchi Uni Aurora Pink

価格：8,250円(税込)(送料・手数料別途)

予約期間：2025年10月10日(金)13時〜準備数に達し次第終了

商品お届け：2026年3月予定

対象年齢：6才以上

たまごっちシリーズで初めてWi-Fiを搭載した「Tamagotchi Uni」から、プレミアムバンダイ限定カラーが登場。

「Aurora Pink」は、スウィートトーンでまとまったキュートなデザインです。

Wi-Fi機能により、たまごっちたちのメタバース「Tamaverse」で世界中のユーザーが育てたたまごっちに出会うことができます。

Tamagotchi Uni Prism White

価格：8,250円(税込)(送料・手数料別途)

予約期間：2025年10月10日(金)13時〜準備数に達し次第終了

商品お届け：2026年3月予定

対象年齢：6才以上

もうひとつの限定カラーは「Prism White」

ラメやレインボーグラデーションでおしゃれに持ち歩けるデザインが特徴です。

見た目も性格も個性的な自分だけのたまごっちを育てて、新しいたまごっちライフ楽しむことができます。

キングダム ハーツ キーブレード キングダムチェーン

価格：9,900円(税込)(送料・手数料別途)

予約期間：2025年10月10日(金)13時〜2025年12月1日(月)23時予定

商品お届け：2026年3月予定

対象年齢：15才以上

『キングダム ハーツ』シリーズの主人公「ソラ」が使用するキーブレード「キングダムチェーン」が、光る！鳴る！電子玩具仕様で商品化。

全長約50cmの迫力のあるサイズ感で、作中で使用している魔法のSE音やたたかう際のSE音が発動します。

人気のBGM楽曲『Dearly Beloved』『Sora』の2曲を収録しており、印象的なシーンを何度でも思い出して楽しむことができる内容になっています。

毎日クーポンが当たるキャンペーンや送料0円キャンペーンなど、お得な企画が盛りだくさんの「PREMIUM BANDAI FESTIVAL 2025」☆

「仮面ライダークウガ」やスーパー戦隊シリーズのなりきり玩具、おしゃべりする「ケロロ軍曹」のぬいぐるみなど、ファン必見のアイテムが目白押しです！

プレミアムバンダイのWEBイベント「PREMIUM BANDAI FESTIVAL 2025 BANDAI OFFICIAL TOYSHOP ON-LINE BOOTH」の紹介でした。

©石森プロ・東映

©東映

©吉崎観音／KADOKAWA・BNP・テレビ東京・NAS・BV

©BANDAI

©Disney

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 仮面ライダークウガやスーパー戦隊の新作も！バンダイナムコグループ プレミアムバンダイ「PREMIUM BANDAI FESTIVAL 2025 BANDAI OFFICIAL TOYSHOP ON-LINE BOOTH」 appeared first on Dtimes.