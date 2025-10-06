Âç²Ï¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×²Ö¤Î°æ¡Ê¾®¼ÇÉ÷²Ö¡Ë¤á¤°¤ëÉúÀþ²ó¼ý¡Ö¤è¤¦¤ä¤¯ÍýÍ³¤¬È½ÌÀ¡×¡Ö¸«»ö¤Ê¥í¥ó¥°¥Ñ¥¹¡×È¿¶Á½¸¤Þ¤ë
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/06¡ÛÇÐÍ¥¤Î²£ÉÍÎ®À±¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¡ÊÁí¹ç¥Æ¥ì¥Ó¡¢Ëè½µÆüÍË¸á¸å8»þ¡Á¡¿BS¡¦BSP4K¡¢Ëè½µÆüÍË¸á¸å6»þ¡Á¡¿BSP4K¡¢Ëè½µÆüÍË¸á¸å0»þ15Ê¬¡Á¡Ë¤ÎÂè38ÏÃ¡ÖÃÏËÜÌä²°Ãç´Ö»öÇ·»Ï¡×¤¬¡¢10·î4Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£Æþ¶äËÜ¡Ö°ìÌÜÀéËÜ¡×¤Ë²Ö¤Î°æ¡Ê¾®¼ÇÉ÷²Ö¡Ë¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ã¢¨¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡ä
ËÜºî¤Ï¡È¹¾¸Í¤Î¥á¥Ç¥£¥¢²¦¡É¤È¤·¤Æ»þÂå¤ÎÃþ»ù¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²÷ÃË»ù¡¦¡ÈÄÕ½Å¡É¤³¤ÈÄÕ²°½Å»°Ïº¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤¬¼ç¿Í¸ø¡£¿¹²¼²Â»Ò»á¤ÎµÓËÜ¤Ç¡¢¾Ð¤¤¤ÈÎÞ¤ÈÆæ¤ËËþ¤Á¤¿¡ÈÄË²÷¡É¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥É¥é¥Þ¤òÉÁ¤¯¡£ÄÕ½Å¤ÎÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Ç¡¢µÈ¸¶¤Î¡ÈÅÁÀâ¤ÎÍ·½÷¡É¡¦²Ö¤Î°æ¡Ê¸ÞÂåÌÜÀ¥Àî¡ËÌò¤ò¾®¼ÇÉ÷²Ö¤¬±é¤¸¤¿¡£
Äê¿®¡Ê°æ¾åÍ´µ®¡Ë¤Ï·ðÌó¤Î²þ³×¤Î¼ê¤ò´Ë¤á¤º¡¢¤è¤«¤é¤Ì¹Í¤¨¤òºþ¤ê¹þ¤ßÉ÷µª¤òÍð¤¹¸µ¶§¤Ç¤¢¤ë²«É½»æ¤äÉâÀ¤³¨¤Î½ÐÈÇ¤ò¶Ø¤¸¤ë¡Ö½ÐÈÇÅýÀ©¡×¤ò¹Ô¤¤¡¢½é¤á¤Æµººî¤äÉâÀ¤³¨¤Ëµ¬À©¤ò¤«¤±¤¿¡£ÄÕ½Å¤¬½ÐÈÇ¤·¤¿²«É½»æ¤¬¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ê¡¢Âç¤¤Ê´íµ¡¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿ÄÕ½Å¤Ï¡¢¹¾¸Í¤ÎÃÏËÜ¤Ë´Ø¤ï¤ë¿ÍÊª¤ò½¸¤á¡¢ÃÏËÜÌä²°¤¬»³¤Î¤è¤¦¤ÊÁð¹Æ¤òÊú¤¨¤Æ»Ø¿Þ¤ò¼õ¤±¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ç¡¢²»¤ò¾å¤²¤µ¤»¤Æ¿¨¤ì¤òÊÑ¤¨¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦ÂÐ¹³ºö¤òÄó°Æ¡£Ãç´Ö¤¿¤Á¤«¤é¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤Æ¡¢¼Â¹Ô¤Ë°Ü¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÄÕ½Å¤Ï¡¢Äê¿®¤«¤é¡Ö¿ÍÂ´ó¾ì¡×¤òºî¤ë¤è¤¦Ì¿¤¸¤é¤ì¤¿Ê¿Â¢¡ÊÃæÂ¼È»¿Í¡Ë¤Øº¬²ó¤·¤¹¤ë¤Ù¤¯µÈ¸¶¤ÇÀÜÂÔ¡£¤½¤³¤Ç¡¢¤«¤Ä¤ÆÊ¿Â¢¤¬²Ö¤Î°æ¤Î¤¿¤á¤ËÆþ¶ä¤·¤¿50Î¾¤òÊÖ¶â¤·¡¢¤½¤Î50Î¾¤¬½÷Ïº¤Î³¨»Ñ¤ò²Ö¤Ë¸«Î©¤Æ¤ÆÉÁ¤¤¤¿¡Ö°ìÌÜÀéËÜ¡×¤Î¤¿¤á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÉÏ¤·¤¤¼Ô¤¿¤Á¤Ø¤ÎÊÆÂå¤Ë»È¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
Ê¿Â¢¤Ï¡Ö¤¨¡©¤¨¤Ã¡©¡×¤È¶Ã¤¤Ä¤Ä¡¢¤¹¤°¤Ë¡Ö¤À¤«¤é¡Ê¡Ö°ìÌÜÀéËÜ¡×¤Ë¡Ë²Ö¤Î°æ¤Î²Ö¤Î³¨¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡ª¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤¹¤ë¡£ÄÕ½Å¤Ï²Ö¤Î°æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¾ð¤Î¸ü¤¤²Ö³¡¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡£²Ï´ß¤ò¼Î¤Æ¤Æ¤ª¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¸ì¤ê¡Ö¤É¤¦¤«¤ªµö¤·¤ò¡×¤È¼Õºá¡£Ê¿Â¢¤Ï¡Ö¤µ¤¹¤¬¡¢²¶¤Î¶âÂ¢¤ò¶õ¤Ë¤·¤¿½÷¤À¤¼¡×¤È¾Ð¤¤¡¢µÈ¸¶¤È½÷Ïº¤¿¤Á¤òµß¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦ÄÕ½Å¤ÎÍê¤ß¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
²Ö¤Î°æ¤Ë¹û¤ì¹þ¤ó¤ÇµÈ¸¶¤Ç»¶ºâ¤·¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¡È¥«¥âÊ¿¡É¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿Ê¿Â¢¡£ÄÕ½Å¤¬¡Ö°ìÌÜÀéËÜ¡×¤òºî¤Ã¤¿Âè3ÏÃ¡Ê1·î19ÆüÊüÁ÷¡Ë¤Ç¤Ï²Ö¤Î°æ¤Ë°ìÀ¤°ìÂå¤ÎÍê¤ß¤¬¤¢¤ë¤È¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¡ÖËÜ¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Èà½÷¤Ë¤Û¤À¤µ¤ì¤Æ50Î¾¤ò¤Ä¤®¹þ¤ß¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤Ï¶â·ç¤ÇµÈ¸¶¤ËÄÌ¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¥é¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢Ê¿Â¢¤Ë¤¤¤Ä¤«¶â¤òÊÖ¤µ¤Ê¤¤¤È¤Ê¤ÈÏÃ¤¹ÄÕ½Å¤Ë¡¢²Ö¤Î°æ¤¬¡ÖËÜÅö¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¤é°Æ³°ÊÖ¤¹¤Ê¤Ã¤Æ¸À¤¦¤«¤â¤è¡£50Î¾¤ÇµÈ¸¶¤òµß¤Ã¤¿ÃË¤Ê¤ó¤Æ¿è¤Î¶Ë¤ß¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö°ìÌÜÀéËÜ¡×¤Ë²Ö¤Î°æ¤Î³¨¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤è¤¦¤ä¤¯ÍýÍ³¤¬È½ÌÀ¡×¡Ö¤¢¤Î¤È¤´¬¤¾å¤²¤¿50Î¾¤¬¤Þ¤µ¤«º£²ó¤Ë·Ò¤¬¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡×¡Ö¸«»ö¤Ê¥í¥ó¥°¥Ñ¥¹¡×¡ÖÂè3ÏÃ¤ÎÉúÀþ²ó¼ý¤¬Ç®¤¹¤®¤ë¡×¡Ö²Ö¤Î°æ¤¬ÄÕ½Å¤¿¤Á¤ÎÌ¤Íè¤ò·Ò¤¤¤À¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¿è¤ÊµÓËÜ¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡²£ÉÍÎ®À±¼ç±éÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×
¢¡¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×²Ö¤Î°æ¡Ê¾®¼ÇÉ÷²Ö¡Ë¤á¤°¤ëÉúÀþ²ó¼ý¤ËÈ¿¶Á
²Ö¤Î°æ¤Ë¹û¤ì¹þ¤ó¤ÇµÈ¸¶¤Ç»¶ºâ¤·¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¡È¥«¥âÊ¿¡É¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿Ê¿Â¢¡£ÄÕ½Å¤¬¡Ö°ìÌÜÀéËÜ¡×¤òºî¤Ã¤¿Âè3ÏÃ¡Ê1·î19ÆüÊüÁ÷¡Ë¤Ç¤Ï²Ö¤Î°æ¤Ë°ìÀ¤°ìÂå¤ÎÍê¤ß¤¬¤¢¤ë¤È¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¡ÖËÜ¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Èà½÷¤Ë¤Û¤À¤µ¤ì¤Æ50Î¾¤ò¤Ä¤®¹þ¤ß¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤Ï¶â·ç¤ÇµÈ¸¶¤ËÄÌ¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¥é¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢Ê¿Â¢¤Ë¤¤¤Ä¤«¶â¤òÊÖ¤µ¤Ê¤¤¤È¤Ê¤ÈÏÃ¤¹ÄÕ½Å¤Ë¡¢²Ö¤Î°æ¤¬¡ÖËÜÅö¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¤é°Æ³°ÊÖ¤¹¤Ê¤Ã¤Æ¸À¤¦¤«¤â¤è¡£50Î¾¤ÇµÈ¸¶¤òµß¤Ã¤¿ÃË¤Ê¤ó¤Æ¿è¤Î¶Ë¤ß¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö°ìÌÜÀéËÜ¡×¤Ë²Ö¤Î°æ¤Î³¨¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤è¤¦¤ä¤¯ÍýÍ³¤¬È½ÌÀ¡×¡Ö¤¢¤Î¤È¤´¬¤¾å¤²¤¿50Î¾¤¬¤Þ¤µ¤«º£²ó¤Ë·Ò¤¬¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡×¡Ö¸«»ö¤Ê¥í¥ó¥°¥Ñ¥¹¡×¡ÖÂè3ÏÃ¤ÎÉúÀþ²ó¼ý¤¬Ç®¤¹¤®¤ë¡×¡Ö²Ö¤Î°æ¤¬ÄÕ½Å¤¿¤Á¤ÎÌ¤Íè¤ò·Ò¤¤¤À¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¿è¤ÊµÓËÜ¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
