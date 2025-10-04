¡Ö½©¥³ー¥Ç¡×¤Ï¤³¤ì¤Ç·è¤Þ¤ê¡ª¡ÚAMERICAN HOLIC¡Û¤½¤Î¤Þ¤Þ¿¿»÷¤¹¤ë¤À¤±¡ª¡Ö¤ª¼êËÜ¥³ー¥Ç¡×
½©¤¬¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ëº£¤Î»þ´ü¡¢²¿¤òÃå¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê¿Í¤Ï¡ÚAMERICAN HOLIC¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Û¥ê¥Ã¥¯¡Ë¡Û¤Î¤ª¤·¤ã¤ì¥¹¥¿¥Ã¥Õ@kanana110¤µ¤ó¤ÎÃå¤³¤Ê¤·¤ËÃíÌÜ¡ª º£²ó¤Ï¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤µ¤âÂç¿Í¤Ã¤Ý¤µ¤âÈ÷¤ï¤Ã¤¿½©¤Ã¤Ý¥³ー¥Ç¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£¥È¥ì¥ó¥É¤Î¥«¥éー¤ä¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¡¢¤¼¤Ò¿¿»÷¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤¹¤®¤Ê¤¤¤¤ì¤¤¤á¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥³ー¥Ç
³Ú¤ËÃå¤é¤ì¤ë¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥·¥ã¥Ä¤â¡¢º£¥·ー¥º¥ó¤Ï¥Ö¥é¥¦¥ó¤òÁª¤Ù¤Ð¥È¥ì¥ó¥É´¶UP¡£Âç¿Í¥³ー¥Ç¤Ë¤â¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤¥«¥éー¤Ç¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Ï¥Õ¥í¥ó¥È¤Î¥í¥´¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Â¸ºß´¶¤òÊü¤Á¡¢1Ëç¤Ç¥³ー¥Ç¤Î¼çÌò¤Ë¡£¥é¥Õ¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢@kanana110¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¥»¥ó¥¿ー¥×¥ì¥¹Æþ¤ê¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤ÇÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯»Å¾å¤²¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î¥×¥é¥¹¥ï¥ó¤Ç¤³¤Ê¤ì´¶¥¢¥Ã¥×
½©¥³ー¥Ç¤Î±©¿¥¤ê¤Ï¡¢¥È¥ì¥ó¥É·ÑÂ³Ãæ¤Î¥Ç¥Ë¥à¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£¥Ç¥Ë¥à¤Î¥«¥Ðー¥ªー¥ë¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ê¤é¡¢¤æ¤È¤ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ³Ú¤Á¤ó¡£¥Ê¥íー¥¹¥«ー¥È¤Ê¤É¤¤ì¤¤¤á¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤â¥Þ¥Ã¥Á¤·¡¢Ãå²ó¤·¤¬Íø¤¤Þ¤¹¡£¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÃå¤³¤Ê¤·¤Ë¤Ï¡¢µ¨Àá´¶¤Î¤¢¤ë¥«¥éー¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¤êÍ·¤Ó¿´¤Î¤¢¤ë¾®Êª¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¥·¥ã¥ì¸«¤¨¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡£
¢¨ËÜÊ¸Ãæ¤Î²èÁü¤ÏÅê¹Æ¼çÍÍ¤è¤ê·ÇºÜµöÂú¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤³¤Á¤é¤Îµ»ö¤Ç¤Ï@kanana110ÍÍ¤ÎWEARÅê¹Æ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§Emika.M