元K-1ファイターで原液プロレスラーの愛鷹亮氏が、自身のYouTubeチャンネルで「最強の筋肉飯」として注目を集めるカンガルー肉（ルーミート）の実食レポートを公開した。動画には、日本でのカンガルー肉普及の立役者である76歳の現役アスリート、「カンガルー社長」こと長友新氏も登場。知られざるカンガルー肉の魅力と、その驚異的な健康効果について語っている。本記事では、動画の内容をもとに、次世代の健康食として熱い視線が