国連の果たす役割が国際社会の中で薄れつつある。米トランプ政権の“消極的な姿勢”が、世界の秩序を大きく揺さぶる中、岐路に立たされる国連の未来は。創設80年の国連総会を取材した。（NNNニューヨーク支局 小坂明里）

■“機能不全”岐路に立たされる国連

第80回国連総会は「共にあることで、より良くなれる:平和・開発・人権のための80年とこれから」というテーマのもと、9月初旬に開幕した。「共にあることで...」というテーマの選定は、裏を返せば国連の組織としての危機意識を示唆している。かねて指摘されてきた「国連の機能不全」や「多国間主義（マルチラテラリズム）の停滞」といった課題は、米トランプ政権による資金拠出の削減によってさらに深刻化している。国連は“共により良い未来を築く”と掲げながらも、その理想の実現には疑問符がつく状況だ。

筆者は、ニューヨークの国連本部で9月下旬に行われた「国連総会ハイレベルウイーク」を取材した。期間中は各国首脳や代表団が集結し、活発な外交が展開される。それに伴い、早朝から深夜まで取材が続く日々となったが、世界外交の最前線を目の当たりにできる貴重な機会でもあった。取材のさなか、国連本部内でウクライナのゼレンスキー大統領に偶然出会い、声をかけると笑顔で応じてくれる場面もあった。疲弊した身体にアドレナリンが注がれた瞬間だった。

■国連総会“主役”はやはり米トランプ大統領

現場で強く感じたのは、やはり世界各国メディアの最大の関心が米トランプ大統領の言動に向けられていた点だ。我々取材班は、国連本部近くのオフィスを朝5時30分に出発し、午前9時過ぎと思われたトランプ氏の国連本部到着の撮影に備えた。エントランスの撮影場所に入るために並ばないといけないからだ。しかし、なんとビデオカメラでの撮影は突如拒まれ、エントランスに入ることすらできなかった。セキュリティーの観点からと思われる。またこのとき、トランプ夫妻が乗ったエスカレーターが突然停止するというハプニングがあった。やはり現場では何があるかわからないと痛感した瞬間だった。

そして、演説時には、総会議場の側面にある撮影ブースが通勤ラッシュのように人であふれ、混沌としていた。一挙手一投足を追おうとする報道陣の熱気は、米国が国際舞台に及ぼす影響力の大きさを物語っていた。

今回の国連総会の受け止めをシンクタンク「国際危機グループ」の国連担当リチャード・ゴーワン氏に聞いた。ゴーワン氏はニューヨークを拠点に約20年にわたり国連の研究に携わっている専門家である。

■ガザ情勢への国際的な懸念の高まり

Q:今回の国連総会で印象的だったことは？

「大統領2期目で再び国連総会に登壇したトランプ氏の言動が、明らかに議論の中心を占めた」「パレスチナ自治区ガザ地区におけるイスラエルの作戦に対する国際的な懸念は非常に大きかった」「国連は1940年代からイスラエル・パレスチナ問題に関与してきた。多くの加盟国は戦争終結が国連の存続意義を問う重大な試練だと感じている。ネタニヤフ首相が一般討論演説でパレスチナ領土併合を発表しなかったことには安堵の声が上がった」

■トランプ大統領は「一期目よりも国連に攻撃的」

Q: トランプ大統領の国連に対する姿勢は厳しくなったと考えますか？

「トランプ氏は二期目に入り、国連への資金拠出の削減や外交プロセスからの離脱の両面で、一期目よりも国連に対してより攻撃的だった」「国連当局者は、彼が演説で国連を害するさらなる具体的な措置を発表しなかったことを喜んでいる」

Q: 米トランプ政権がパレスチナ自治政府アッバス議長のビザを発給せず、国連総会への出席を阻止したことは、米国の国際的正当性の観点からどう考えますか？

「米国がビザ発給を留保することで参加者の出席を妨げる事態を避けるため、今後大規模な国連会議はジュネーブやウィーンで開催されるようになるだろうと多くの国連職員が考えている」「ナイロビの国連事務所での会議も増える可能性がある」

Q: 米トランプ政権の国連への関心の薄さが世界秩序にどのような影響を与えると考えますか？

「今後数年間、米国が国連で主導的な役割を果たすことはないだろう。米国が消極的な姿勢を見せる中、中国やブラジルなどの国々が国連でより大きな影響力を行使しやすくなる可能性がある」

■日本への影響は…

Q: 米国が国連への資金拠出を削減する中、国連の分担金が世界第三位の日本への影響はどうお考えですか？

「もし米国が国連への資金拠出を大幅に減らせば、日本は信頼できる資金提供国として影響力を増すことになる。中国の外交官たちは、米国が支払わないなら自国の人材が国連でより上級の役職に就くべきだと主張している。日本も同じ要求をすべきだ」

■国連の未来は…

Q: 国連の役割は今後どのようにシフトすると考えますか？普遍的なものはあるのでしょうか？

「私は、例えば国際電気通信連合（ITU）のような多くの国連の専門機関は、安全保障理事会のようなより目立つ国連の組織がどうなろうとも、引き続き着実に役割を果たし続けると考えている。 ただし、安保理を中核とする国連の政治的機能は、大国間の対立の影響で徐々に立ちゆかなくなるリスクがあるとみている」

国連に「より攻撃的」になったトランプ大統領。80年という節目の国連総会では、国連が直面している課題がより浮き彫りになったと感じた。国連がこれからますます機能不全に陥るのか、それとも多国間主義を再構築できるのか。未来を決めるのは、加盟国自身の一つ一つの選択にかかっている。