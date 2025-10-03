6年ぶり全面刷新！ 日産“新型”「4ドアセダン」公開！ 全長4.6m級の「ちょうどいいサイズ」＆2リッター「直4」採用！ スポーティな「SR」もイイ「セントラ」米国に登場

日産の北米法人は2025年9月23日、新型4ドアセダン「セントラ」を発表しました。どのようなモデルなのでしょうか。

日産の北米法人は2025年9月23日、6年ぶりのフルモデルチェンジを遂げた新型4ドアセダン「セントラ」を発表しました。

セントラは、かつて日本の中核モデルだった「サニー」を源流とし、1982年に北米でデビュー。以来、世界各地で販売を広げてきた日産の世界戦略車です。シリーズ累計販売台数は650万台超に達します。

6年ぶり全面刷新の日産“新型”「4ドアセダン」！

今回発表された新型は9代目にあたります。エクステリアは日産の新世代デザインに沿って再構築され、ワイド感のあるVモーショングリルと薄型LEDプロジェクターヘッドランプ、シャープなキャラクターラインの組み合わせにより、若々しくエネルギッシュな印象を一段と高めています。

見た目のインパクトだけでなく、トランク開口部の形状を見直して荷物の出し入れを容易にするなど、セダンとしての実用性も向上しています。

ボディサイズは全長183.3in（4655mm）×全幅71.5in（1816mm）×全高57.1in（1450mm）、ホイールベース106.5in（2705mm）。従来型とほぼ同じサイズ感で、取り回しやすさと居住性のバランスを確保しています。

インテリアは開放感と上質感の両立を図り、メータークラスターとセンターインフォテインメントディスプレイを横一線にレイアウトした12.3インチ一体型を採用。視線移動を抑え、情報の読み取りやすさと操作性を高めています。

グレードは「S」「SV」「SR」「SL」の4タイプを設定。なかでもスポーツグレードのSRは存在感が際立っています。フロントまわりの大部分をグロスブラックで仕立てることで精悍さと低重心感が強調され、セントラの奥深い世界観を鮮明に打ち出しています。

パワートレインは2リッター直列4気筒ガソリンエンジンにCVTを組み合わせており、最高出力149馬力、最大トルク146lb-ftを発生します。

主要スペックは従来型と同等ながら、吸遮音の最適化や制御の磨き込みにより、日常域での静粛性と滑らかな加減速フィールの向上が図られています。

現地販売店への到着は2025年後半の予定で、価格は発売時期が近づき次第あらためて公表されます。