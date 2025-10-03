ラーメン「週３以上」は死亡リスク１・５２倍、研究者「食べ過ぎに注意」…山形県民を追跡調査

山形大などの研究チームが、ラーメンを週３回以上食べる人は週１、２回の人に比べ「死亡リスクが１・５２倍高い傾向にある」との研究結果を発表した。

山形県民を追跡調査したという。総務省の家計調査で、山形市は外食の「中華そば」（ラーメンなど）の年間支出額で３連覇中。研究者は「食べ過ぎに注意してほしい」と呼びかけている。

山形大医学部と県立米沢栄養大の共同研究チームが発表した。ラーメンを食べる頻度と健康への影響を大規模に調べた研究は初めてだという。

研究では、頻度に応じ、４０歳以上の県民６７２５人を「月１回未満」「月１〜３回」「週１、２回」「週３回以上」に４分類。４年半の調査期間中に１４５人（男性８５人、女性６０人）が死亡したことを踏まえ、各分類の死亡率を算出するなどした。

最も死亡率の低い「週１、２回」を比較のベースにしたところ、「週３回以上」は死亡リスクが１・５２倍で最も高かった。「週３回以上」には、肥満の度合いを示す体格指数（ＢＭＩ）が高い人や喫煙者などが多い傾向があった。塩分の多さが、高血圧や胃がん、脳卒中などのリスクになる可能性があるという。

一方で「月１回未満」も１・４３倍高かった。山形大医学部の今田恒夫教授（公衆衛生学）は「既に高血圧や糖尿病などで健康を害し『食べられない事情』があった可能性がある」と分析。調査結果はいずれも傾向であって因果の断定はできないとしている。

自身もラーメン好きという今田教授は、「『ラーメンを食べると必ず危険』ということではない」と強調する。健康を維持するための工夫として、▽スープは残す▽野菜をトッピングする▽塩分少なめのものを選ぶ――などを挙げている。

成果をまとめた論文は、栄養や健康などに関する科学誌「Ｔｈｅ Ｊｏｕｒｎａｌ ｏｆ Ｎｕｔｒｉｔｉｏｎ， Ｈｅａｌｔｈ ａｎｄ Ａｇｉｎｇ」に掲載された。