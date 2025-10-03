Á´¹ñ4¿Í¤Î¤¿¤á¤ËÂÐ±þ¡Ä¹ñÀªÄ´ºº¤ÎÀ¸Ç¯·îÆüµÆþÍó¤Ë¶Ã¤¡ÖÃ¯°ì¿Í¼è¤ê»Ä¤µ¤Ê¤¤°Õ»Ö¤ò´¶¤¸¤ë¡×¡ÖÍ¥±Û´¶¥¨¥°¤¤¡×
10·î1Æü¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¹ñÀªÄ´ºº¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹ñÀªÄ´ºº¤Î½ÐÀ¸Ç¯·îÆü¤ÎÁªÂòÍó¤Ë¤Ï¡Ä
¤¹¤Ç¤ËÄ´ººÉ¼¤¬¼«Âð¤ËÆÏ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¦¤¬¡¢º£SNS¾å¤Ç¤Ï¤½¤ó¤ÊÄ´ººÉ¼¤ÎÀ¸Ç¯·îÆüµÆþÍó¤¬Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»Ä¤ê4¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¤Á¤ã¤ó¤ÈÌÀ¼£¤¢¤ë¡×
¤È¤½¤ÎÌÏÍÍ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï¾®µ×ÊÝ¤»¤Þ¤¤µ¤ó¡Ê@semakixxx¡Ë¡£
Ä¹¼÷¼Ô¤ÎÅý·×¥µ¥¤¥ÈLongeviQuest¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½ºßÂ¸Ì¿¤ÎÌÀ¼£À¸¤Þ¤ì¤Î¿Í¤Ï4¿Í¡£¤·¤«¤·Ä´ººÉ¼¤Ë¤Ï¤½¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦À¸Ç¯·îÆü¤ÎµÆþÍó¤Ë¡ÖÌÀ¼£¡×¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¾®µ×ÊÝ¤µ¤ó¤Ë¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¼¡¼¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»×¤¤¤ÇÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¾®µ×ÊÝ¡§Ã»Ê¸¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤¹¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¿§¡¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤ÏÅ´Æ»´Ø·¸¤Îµ»ö¤ò½ñ¤¯»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤ÆÌÀ¼£´ü¤«¤é¸½Âå¤Þ¤Ç¤ÎÅ´Æ»»Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â°·¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌÀ¼£¤äÂçÀµ¤ÏÆëÀ÷¤ß¿¼¤¤»þÂå¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿»ä¤¬ÍÄ¾¯¤Îº¢¤Þ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿Á¾ÁÄÊì¤ÏÌÀ¼£Ãæ´ü¡¢19À¤µª¤ÎÀ¸¤Þ¤ì¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÌÀ¼£À¸¤Þ¤ì¤¬»Ä¤ê4¿Í¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÄ¾Á°¤Ë¸«¤Æ¡ÖÌÀ¼£¤¬½ª¤ï¤ë¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ë¹ñÀªÄ´ºº¤ò¥¦¥§¥Ö²óÅú¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÁªÂò»è¤ËÌÀ¼£¤¬¤¢¤ë¤Î¤òÈ¯¸«¡£¡Ö¤³¤ì¤¬¡Ê¹ñÀªÄ´ºº¤È¤·¤Æ¡ËºÇ¸å¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤ÆÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼Åê¹Æ¤ËÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾®µ×ÊÝ¡§¤¢¤Þ¤ê¹Í¤¨¤ÆÅê¹Æ¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤ÇÍ½ÁÛ³°¤ÎÈ¿¶Á¤Ë¶Ã¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌÀ¼£¤Ï¶µ²Ê½ñ¤ÎÃæ¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢Îò»Ë¤ÏÏ¢Â³¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¤¤¤Ä¤«¤Ï½ª¤ï¤ê¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡þ¡¡¡þ
SNS¥æ¡¼¥¶¡¼Ã£¤«¤é
¡Ö¤³¤ì¤½¤Î4¿Í¤¬²óÅú¤¹¤ë»þ¤ÎÍ¥±Û´¶¥¨¥°¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¡×
¡Ö¼¡¤Î¹ñÀªÄ´ºº¤Ç¤â»Ä¤Ã¤Æ¤ë¤È¤¤¤¤¤Í¡×
¡Ö¡ØÃ¯°ì¿Í¼è¤ê»Ä¤µ¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¶¯¤¤°Õ»Ö¤ò´¶¤¸¤ë¡×
¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿º£²ó¤ÎÅê¹Æ¡£
¤Ê¤ªº£²ó¤ÎÏÃÂê¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¾®µ×ÊÝ¤µ¤ó¤ÏËÜÌ¾¤Î»Þµ×ÊÝÃ£ÌéÌ¾µÁ¤ÇÅ´Æ»¥é¥¤¥¿¡¼¡¦ÅÔ»Ô¸òÄÌ»Î¸¦µæ²È¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£2021Ç¯¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡ØÀï»þ²¼¤ÎÃÏ²¼Å´ ¿·¶¶±Ø¸¸¤Î¥Û¡¼¥à¤ÈÄëÅÔ¹âÂ®ÅÙ¸òÄÌ±ÄÃÄ¡Ù¡ÊÀÄµÝ¼Ò¡Ë¤ÏÂè47²ó¸òÄÌ¿Þ½ñ¾ÞÎò»ËÉôÌç¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤´¶½Ì£¤¢¤ëÊý¤Ï¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹ÆÃÌó¡¦Ãæ¾ ¥¿¥«¥Î¥ê¡Ë