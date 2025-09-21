ニューストップ > 国内ニュース > 国勢調査員の80歳男性が死亡 訪問先のマンションで倒れる 国勢調査 時事ニュース 共同通信 国勢調査員の80歳男性が死亡 訪問先のマンションで倒れる 2025年9月21日 9時22分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 20日、兵庫県のマンションで80歳男性が倒れているのが見つかった 男性は国勢調査員で、この日から始まった調査のため各世帯を訪れていたそう 心臓に持病があったといい、搬送先の病院で死亡が確認された 記事を読む おすすめ記事 Perfume 年内で活動休止を発表 メジャーデビュー記念日に「コールドスリープ」決断 再始動も約束 2025年9月21日 1時0分 チョコプラ問題発言謝罪で“丸刈り”にするも「コントだろこれ」薄ら笑いに視聴者不快 2025年9月18日 16時51分 永野芽郁 田中圭との疑惑を坂口健太郎で「アップデート」か 交際認めた背景 2025年9月21日 5時0分 活動休止、離婚も経験…「基本、人が嫌いなので」「すごく生きにくい」“辞めようと思っていた”木村文乃（37）を変えた2つの転機 2025年9月18日 17時0分 《松田龍平、翔太兄弟夫婦がタイでバカンス目撃撮》秋元梢が甥っ子を優しく見守り…ファミリーが交流した「初のフォーショット」 2025年9月20日 11時58分