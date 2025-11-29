現役時代は自分の老後を想像することが難しいかもしれませんが、50代になってくると定年後の自分について考える機会が増えてくるでしょう。今回は、独身の方の老後資金について考えてみます。 独身の割合 40代くらいまでは何となくもしかしたら将来、結婚するかもと思っていた人も50代になるとこのまま一生独身かもと思うようになるかもしれません。総務省統計局の「令和2年 国勢調査」によると、50代の独身の割合は､50&#