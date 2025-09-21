不動産投資で狙うべき国やエリアはどこか。大手証券会社のプライベートバンキング部門で数多くの富裕層を担当していたZUU代表の冨田和成さんは「人口・経済規模ともに世界最大の不動産市場は東京である。これだけ人が集まる場所であれば、何かしらお金を生む手段はある」という――。※本稿は、冨田和成『世界の大富豪が実践しているお金の哲学』（三笠書房）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／PonyWang※写真はイメ