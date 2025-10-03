お笑い男女コンビ・カーネーションの吉田結衣が、「月収５万円の芸人と結婚する可愛くていい子」には裏があると断言。濱家から「なんちゅうこと言うねん」とたしなめられる一幕があった。そんな中、杉本彩が「すごい清楚な格好してるんだけど、絶対○○やん」と発言すると、スタジオが騒然となり……！？

吉村崇が「女子って結局ダメな男を好きになる」と語る中、「それでいうと私いつも思ってるのが芸人さんの彼女さん奧さんが、めちゃくちゃ美人、かわいい、ちゃんとしてる方が多いじゃないですか。これがホンマに分からんくて」と切り出した吉田。

「もちろんかまいたちさんとか吉村さんみたいにちゃんと稼いでる方とお付き合いや結婚してる方はわかるんですけど、月収５万円とかの芸人と結婚する人いるじゃないですか。で蓋開けたらちゃんとした仕事してて、めっちゃかわいらしいいい子やみたいな。（彼女たちは）何かとんでもない大罪を犯して戸籍を変えたいんかな？ぐらいしか理由が思いつかない」と語ると、濱家は「なんちゅうこと言うねん。若手芸人に」と憮然。吉田は「雲隠れをしたくて芸人と結婚したんかなっていうぐらい。じゃないと理由がわからない」と続けた。

極端すぎる吉田の主張に、男性陣が「女子は『やめとき！』って友達が言う子と付き合うやん」（山内）、「男でも分かるぐらいダメな男とさ」（吉村）と語ると、エルフ荒川は「それはこっちも」と反論。「男芸人さんの話聞いてたら、もうええって、その人みたいな」と話すと、吉田も「やめときやって言うてるのに絶対結婚して、離婚してるもんな」と反応した。

そんな中、「女の人の嘘にコロッと騙されちゃう人多いね…」と呟いたのは杉本。山内が「見てて分かります？」と質問すると、杉本は「分かります。テレビとか見てても勿論そうだけど、普通に見ててね、すごい清楚な格好してるんだけど、絶対ビッチやん…」とぶっちゃけ、かまいたちはテーブルを叩いて大笑い。吉田は「今一番コンプライアンスから遠い方です」、吉村は「すごい速いの来た！」とリアクションした。山内が「それ見たら分かるんですか？」と尋ねると、杉本は「分かる分かる。だってもう目が嘘だもん」と言い切った。

なお、このカーネーション吉田と杉本彩らのトークは、10月１日に放送されたバラエティ番組『これ余談なんですけど・・・』で披露された。