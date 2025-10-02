この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネルで人気のポイカツ解説者・ネコ山氏が最新動画「waon逝ったwww 冷静にw 楽天カードあとリボキャンペン攻略」を公開。今回の動画では、「楽天カードのあとリボ払いキャンペーン」をどう攻略し、1円も損せず最大4,000ポイント（総還元率最大10%）を得る裏技やリスク回避のコツについて詳しく解説した。



ネコ山氏は冒頭、「楽天が来たぞー！」と高らかに宣言。このタイミングで再びやってきた『楽天カードあとリボ払いキャンペーン』について、「楽天のキャンペーンが一番簡単でたくさんポイント貰えるキャンペーンっすよね。1円も損しないっすよ。この動画見たついでに試してくださいよ」と強くおすすめ。入門者が「敬遠しがち」とされるリボ払いも、「これはもうハッタリと同じっすよ。ちゃんと攻略すれば手数料かかんないっすよ」と強調し、不安を払しょくした。



解説では、キャンペーンの流れを「エントリー」「3万円（または10万円）をチャージや買い物で利用」「明細に反映されたらリボ払いへ変更」「楽天eナビから繰り上げ返済」という手順で丁寧に説明。「楽天関連は明細反映が遅いので、チャージが安心なんすよ」と“落とし穴”も指摘し、「リボに変更したらすぐ返済すれば遅延もなく手数料も発生しない」と注意点も交えた。



還元率に関しては、「6.7%還元ってなかなか今どきないっすよ」と断言。さらに自身の運用術として、楽天カードからJAL Pay・WAON・楽天ギフト・楽天キャッシュまでチャージを重ね、「僕だとトータルで10%還元なんすよ。なかなかこんなんないっすからね」と独自の“ドッカーン”なポイント循環術を披露した。



また、楽天モバイルのキャンペーンも「1人5回戦までいける」とし、最大14,000ポイントを複数回獲得できる技も紹介。「スマホ1台に2回戦入れてる」「サブスマホで契約して回線を繰り返す」という“攻め”の姿勢も公開。獲得済み・攻略中ポイント合計が「今年は100万超、見込みでは226万円！」と圧倒的な成績を報告した。



動画終盤では、視聴者からの「クレカや銀行口座作成時のハガキ保管方法」への質問に対し、「僕は全部捨ててます」「PDFで保存してますよ。アドビスキャンおすすめです」と柔軟な管理方法を提案。「今日のポイカツ資料と全紹介コードは概要欄にスプレッドシートで貼ってあるんで、ぜひ参考に」と呼びかけ、「このチャンネルはお金を貯めることについて発信してます。一緒にポイカツ頑張りましょう」と締めくくった。