　ブラジルサッカー連盟は1日、アジア遠征を行う10月のブラジル代表メンバー26人を発表した。FWビニシウス・ジュニオール、DFエデル・ミリトン、FWロドリゴ・ゴエスのR・マドリー所属3選手らが復帰。10日の韓国代表戦に続き、14日には味の素スタジアムで日本代表との対戦を控えるなか、豪華なメンバーが集結する。

　ブラジル代表は今年5月にカルロ・アンチェロッティ監督が就任し、6月、9月に続いて3度目の活動。同体制でこれまで一度も招集されていなかったミリトン、ロドリゴ、GKエデルソン・モラエス(フェネルバフチェ)、MFアンドレ(ウォルバーハンプトン)、MFジョアン・ゴメス(同)、FWイゴール・ジェズス(ノッティンガム・フォレスト)が加わった。

　その他、DFガブリエウ・マガリャンイス(アーセナル)、DFルーカス・ベラルド(パリSG)、MFカゼミーロ(マンチェスター・U)、FWガブリエウ・マルティネッリ(アーセナル)、FWリシャルリソン(トッテナム)らビッグクラブ勢も多数。18歳のFWエステバン(チェルシー)も引き続き招集されている。

　一方、戦線離脱が続いているFWネイマール(サントス)やUEFAチャンピオンズリーグで負傷したGKアリソン・ベッカー(リバプール)、DFマルキーニョス(パリSG)、MFアンドレイ・サントス(チェルシー)、FWジョアン・ペドロ(チェルシー)らがアクシデントのためメンバーから外れている。

　ブラジル代表メンバーは以下のとおり。

▼GK

ベント(アルナスル)

エデルソン(フェネルバフチェ)

ウーゴ・ソウザ(コリンチャンス)

▼DF

カイオ・エンヒキ(モナコ)

カルロス・アウグスト(インテル)

ドウグラス・サントス(ゼニト)

エデル・ミリトン(R・マドリー)

ファブリシオ・ブルーノ(クルゼイロ)

ガブリエル・マガリャンイス(アーセナル)

ルーカス・ベラルド(パリSG)

バンデルソン(モナコ)

ウェズレイ(ローマ)

▼MF

アンドレ(ウォルバーハンプトン)

ブルーノ・ギマランイス(ニューカッスル)

カゼミーロ(マンチェスター・U)

ジョアン・ゴメス(ウォルバーハンプトン)

ジョエリントン(ニューカッスル)

ルーカス・パケタ(ウェスト・ハム)

▼FW

エステバン(チェルシー)

ガブリエル・マルティネッリ(アーセナル)

イゴール・ジェズス(ノッティンガム・フォレスト)

ルイス・エンヒキ(ゼニト)

マテウス・クーニャ(マンチェスター・U)

リシャルリソン(トッテナム)

ロドリゴ・ゴエス(R・マドリー)

ビニシウス・ジュニオール(R・マドリー)