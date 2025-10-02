森保Jと戦うブラジル代表メンバー26人発表!! ビニシウス&ロドリゴら復帰、ネイマールは負傷離脱中
ブラジルサッカー連盟は1日、アジア遠征を行う10月のブラジル代表メンバー26人を発表した。FWビニシウス・ジュニオール、DFエデル・ミリトン、FWロドリゴ・ゴエスのR・マドリー所属3選手らが復帰。10日の韓国代表戦に続き、14日には味の素スタジアムで日本代表との対戦を控えるなか、豪華なメンバーが集結する。
ブラジル代表は今年5月にカルロ・アンチェロッティ監督が就任し、6月、9月に続いて3度目の活動。同体制でこれまで一度も招集されていなかったミリトン、ロドリゴ、GKエデルソン・モラエス(フェネルバフチェ)、MFアンドレ(ウォルバーハンプトン)、MFジョアン・ゴメス(同)、FWイゴール・ジェズス(ノッティンガム・フォレスト)が加わった。
その他、DFガブリエウ・マガリャンイス(アーセナル)、DFルーカス・ベラルド(パリSG)、MFカゼミーロ(マンチェスター・U)、FWガブリエウ・マルティネッリ(アーセナル)、FWリシャルリソン(トッテナム)らビッグクラブ勢も多数。18歳のFWエステバン(チェルシー)も引き続き招集されている。
一方、戦線離脱が続いているFWネイマール(サントス)やUEFAチャンピオンズリーグで負傷したGKアリソン・ベッカー(リバプール)、DFマルキーニョス(パリSG)、MFアンドレイ・サントス(チェルシー)、FWジョアン・ペドロ(チェルシー)らがアクシデントのためメンバーから外れている。
ブラジル代表メンバーは以下のとおり。
▼GK
ベント(アルナスル)
エデルソン(フェネルバフチェ)
ウーゴ・ソウザ(コリンチャンス)
▼DF
カイオ・エンヒキ(モナコ)
カルロス・アウグスト(インテル)
ドウグラス・サントス(ゼニト)
エデル・ミリトン(R・マドリー)
ファブリシオ・ブルーノ(クルゼイロ)
ガブリエル・マガリャンイス(アーセナル)
ルーカス・ベラルド(パリSG)
バンデルソン(モナコ)
ウェズレイ(ローマ)
▼MF
アンドレ(ウォルバーハンプトン)
ブルーノ・ギマランイス(ニューカッスル)
カゼミーロ(マンチェスター・U)
ジョアン・ゴメス(ウォルバーハンプトン)
ジョエリントン(ニューカッスル)
ルーカス・パケタ(ウェスト・ハム)
▼FW
エステバン(チェルシー)
ガブリエル・マルティネッリ(アーセナル)
イゴール・ジェズス(ノッティンガム・フォレスト)
ルイス・エンヒキ(ゼニト)
マテウス・クーニャ(マンチェスター・U)
リシャルリソン(トッテナム)
ロドリゴ・ゴエス(R・マドリー)
ビニシウス・ジュニオール(R・マドリー)
