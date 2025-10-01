1年前、自民党総裁選に出馬した2人の女性候補者の装いは対照的でした。

【写真】昨年と今年では眉毛や口紅の描き方が大きく変化している高市早苗氏。「リベラル色」のジャケットの真意は…

上川陽子氏（72）がアメリカ大統領選のヒラリー・クリントンを思わせる白のパンタロンスーツで颯爽と登場した一方で、高市早苗氏（64）は、議会で見慣れた普段のスーツ姿で貫きました。

高市陣営の女性議員からは「もっと華やかにした方がよいのでは」との声もあがりましたが、それでも日常の姿を選択したのです。



高市早苗氏 本人インスタグラムより

迎えた第1回投票で高市氏は首位に立ち、スタイリッシュな雰囲気を押し出して最大のライバルと目されていた小泉進次郎氏（44）は3位に。そして決選投票では高市氏以上に“地味”だった石破茂氏（68）が勝利しました。

この結果からは、当時の党員や議員が「華々しさ」よりも、むしろ「庶民感覚を共有できる政治家」に期待を寄せていたことがうかがえます。

くっきり描いていた眉毛、上唇の山をはっきり縁取る口紅

あれから1年が経ち、再び総裁選に出馬した5人の候補者の中で、もっとも大きく印象を変化させたのは間違いなく高市氏でしょう。

これまで、高市氏はメイクについて明確な課題として繰り返し指摘されてきました。特に目立っていたのが眉の描き方で、黒に近い濃い色を用い、眉頭までくっきりと描くことが多くありました。

高市氏の濃い眉は力強さを演出する一方で、男性的な印象や頑なさを感じさせ、発言内容をより強硬に見せてしまう効果があったと言えます。

口紅も昨年までは濃い色を選択することが多く、上唇の山をはっきり縁取るので、全体として硬さや不自然さが際立ちました。顔のパーツが小ぶりなだけにミリ単位の差で印象が大きく変わり、その違和感が聴衆の注意を奪う効果もありました。これは単に外見の話ではなく、せっかくの政策やメッセージが届きにくくなるという政治家としてのパフォーマンスにも影響があったと考えられます。

しかし今回の総裁選では、印象が大きく変わりました。

眉はふんわりと柔らかく、唇も輪郭を縁取らず自然に仕上げられています。強さ一辺倒だった表情も温かみのあるものに変化しました。

報道によれば高市氏はメイクのレッスンを受けたとされており、この事実そのものが「助言を受け入れる柔軟な姿勢」を示すメッセージとしても機能しています。

リベラルの色である「ティールブルー」を選択した狙いは…

服装の変化も際立っています。1年前までは黒やネイビーのスーツに黒のインナーを合わせることが多く、全体に重く硬い印象を与えていました。議員としての実務能力は強調されていましたが、総理候補としての華やかさや国際性は乏しかったように見えます。

しかし今回は、天皇陛下の成婚衣装を担当したことで知られるジュン・アシダのブルーのスーツを軸に、白やクリームのインナーを合わせています。清潔感と柔らかさが加わり、顔映りを明るく見せる効果もありました。この変化は特に女性層からの共感を意識したものと考えられます。

出馬表明時のティールブルーのジャケットと大ぶりのイヤリングの組み合わせも注目されました。英国のテリーザ・メイ元首相を思わせる国際性が漂い、取り入れられた柄物のブラウスからはファッショニスタ的な要素のアピールも感じられます。

またこのティールブルーという色は子宮頸がんの啓発に使われる色であり、近年注目されている「ティール組織」という考え方を象徴する色としても知られています。

「ティール組織」とは、上下関係に縛られず、チームや個人が自律的に意思決定する柔軟な組織を目指す考え方で、つまりティールブルーはリベラルで柔軟な印象を伴う色でもあります。

高市氏がこの色を取り入れた戦略としては、従来「最右翼」と警戒されてきた保守的なイメージを和らげ、より幅広い層に受け入れられる姿を打ち出そうとした試みと見ることができるでしょう。

さらに9月18日の会見では、紫がかった暗い赤系のバーガンディー色のジャケットを着用しました。鮮烈な赤ではなく落ち着いたワインレッドという選択は、内に秘める情熱と洗練や品格を両立させ、季節感を意識した余裕もアピールする意図があったのでしょう。

服装やメイクだけでなく、話し方にも変化が見えます。

昨年の会見や演説ではフレーズごとに強く区切る話し方が目立ち、街頭演説のような力強さがありましたが、同時に聞き手に圧力を与える面もありました。

それが今年の会見では、目の前にいる人に語りかけるような落ち着いたトーンになり、聞き手が「自分に向けられている」と受け止めやすい印象を与えています。

一貫して「強さから柔らかさへ」という高市氏の戦略は、総じて効果を発揮しており、強硬なイメージを和らげることに成功しているように思われます。

「総理としてふさわしい人に見えるかどうか」

昨年、石破氏が総裁になってからの1年は服装や食事のマナー、椅子の座り方といった細かな所作がテレビやネットで取り上げられることが多くありました。

特に国際舞台では、石破氏の振る舞いが多くの注目を集めました。国内では「庶民的で親しみやすい」と受け止められていた素朴さが、G7などで各国首脳と並んだ際には「威厳に欠ける」「存在感に乏しい」と映りました。

高市氏のモードチェンジも、「親しみやすさよりも品格」という世の中の変化を読んだものなのかもしれません。

外見は、想像以上に政治家としての評価に影響します。もともとの支持層には政策で訴えつつ、これまで距離を置いてきた層にはより直観的な非言語のメッセージを使って印象を変えることが効果的です。

今回の総裁選において、装いによって「総理としてふさわしい人に見えるかどうか」は下手をすると政策論争以上に結果を左右する大きな要素になるかもしれません。

（乳原 佳代）