¡ÖPayPay¥«ー¥É¡×¤Ç¡Ö¤¢¤È¤«¤éÊ¬³ä¡×Äó¶¡³«»Ï¡¡·èºÑ¸å¤Ç¤âÊ¬³äÊ§¤¤¤ËÊÑ¹¹²ÄÇ½
¡¡PayPay¥«ー¥É¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤È¤«¤éÊ¬³ä¡×¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£1²óÊ§¤¤ÁªÂò¸å¡¢¡ÖPayPay¡×Æâ¤Î¥ß¥Ë¥¢¥×¥ê¤ä¡ÖPayPay¥«ー¥É¡×¤Î²ñ°÷²èÌÌ¤ÇÊ¬³äÊ§¤¤¤Ø¤ÎÊÑ¹¹¤¬²ÄÇ½¡£¡ÖPayPay¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡×¤Ç¤Î·èºÑÊ¬¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ö¤¢¤È¤«¤éÊ¬³ä¡×¤Ï¡¢¡ÖPayPay¥«ー¥É¡ÊPayPay¥«ー¥É ¥´ー¥ë¥É¤ò´Þ¤à¡Ë¡×¤Ç1²óÊ§¤¤¤Ç¤Î·èºÑ¸å¤Ë¡ÖÊ¬³äÊ§¤¤¡×¤ËÊÑ¹¹¤Ç¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¡£½¾Íè¤Ï¡ÖPayPay¥«ー¥É¡×¤Ç¡ÖÊ¬³äÊ§¤¤¡×¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢·èºÑ»þ¤ËÅ¹Æ¬¤Ç´õË¾¤¹¤ëÊ¬³ä²ó¿ô¤òÅÁ¤¨¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆÁªÂò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¢¤È¤«¤éÊ¬³ä¡×¤ÎÄó¶¡¤Ë¤è¤ê¡¢·èºÑ»þ¤Ë¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°1²óÊ§¤¤¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¥Üー¥Ê¥¹1²óÊ§¤¤¤òÁªÂò¤·¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¡ÖPayPay¡×Æâ¤Î¥ß¥Ë¥¢¥×¥ê¤ª¤è¤Ó¡ÖPayPay¥«ー¥É¡×²ñ°÷¥á¥Ë¥åー¤Î¡Ö»ÙÊ§¤¤¶â³ÛÄ´À°¡×¤«¤é3²ó～48²ó¤ÎÈÏ°Ï¤ÇÊ¬³äÊ§¤¤¤ËÊÑ¹¹²ÄÇ½¡£¡ÖPayPay¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡×¤Ç¤Î·èºÑÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢3²ó～48²ó¤ÎÈÏ°Ï¤ÇÊ¬³äÊ§¤¤¤ËÊÑ¹¹¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢1000±ß°Ê¾å¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°1²óÊ§¤¤¤Þ¤¿¤Ï¥Üー¥Ê¥¹1²óÊ§¤¤¤«¤Ä¡¢Ê¬³äÊ§¤¤¤ÎÍøÍÑ²ÄÇ½ÏÈ¤Ë¶õ¤¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤ËÊ¬³äÊ§¤¤¤Ø¤ÎÊÑ¹¹¤¬¤Ç¤¤ë¡£³Æ¼ïÇ¯²ñÈñ¡¢³Æ¼ï¼ê¿ôÎÁ¤Ê¤É¡¢°ìÉôÊÑ¹¹ÉÔ²Ä¤Î·èºÑ¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö¤¢¤È¤«¤éÊ¬³ä¡×¤Ø¤ÎÊÑ¹¹ÊýË¡