シャオミ、イヤホンや家電など値上げ スマホやタブレットは据え置き
シャオミ・ジャパンは、ウェアラブル端末やモバイルバッテリー、家電などの価格を10月1日に改定する。資材・部品価格の高騰や為替変動、物流コスト上昇などをうけ、すべて値上げとなる。
たとえば、「Redmi Buds 6」が5480円→5580円、「Redmi Smart Watch 5 Active」が3980円→4180円、「Xiaomi 165W Power Bank 10000mAh (Integrated Cable)」が5480円→5580円、「Xiaomi 布団クリーナー」が5480円→5680円など。
スマートフォンやタブレットは値上げ予定の製品に含まれない。9月26日に発売した新製品も値上げの対象外。製品価格の改定内容 製品名 改定前 改定後 Mi モニター掛け式ライト 5,480円 5,680円 Redmi Buds 6 5,480円 5,580円 Redmi Buds 6 Play 1,380円 1,480円 Redmi Smart Watch 5 Active 3,980円 4,180円 Redmi Watch 5 Lite 6,480円 6,980円 Xiaomi 165W Power Bank 10000mAh (Integrated Cable) 5,480円 5,580円 Xiaomi 22.5W Power Bank 10000mAh (Integrated Cable) 2,180円 2,280円 Xiaomi 22.5W Power Bank 10000mAh Lite 1,880円 1,980円 Xiaomi 22.5W Power Bank 20000mAh (Integrated Cable) 2,780円 2,880円 Xiaomi 33W Magnetic Power Bank 10000mAh (Integrated Cable) 4,480円 4,580円 Xiaomi 33W Power Bank 10000mAh (Integrated Cable) 2,980円 3,080円 Xiaomi 33W Power Bank 20000mAh (Integrated Cable) 3,080円 3,180円 Xiaomi 5-in-1 Type-C ハブ 3,380円 3,480円 Xiaomi Buds 5 11,480円 11,880円 Xiaomi Buds 5 Pro 24,980円 25,800円 Xiaomi Buds 5 Pro (Wi-Fi) 27,980円 28,980円 Xiaomi Smart Band 9 Active 2,980円 3,080円 Xiaomi Smart Band 9 Pro 9,280円 9,580円 Xiaomi Sound アウトドア 4,990円 5,980円 Xiaomi Sound ポケット 1,990円 2,180円 Xiaomi Type-C Earphones 780円 880円 Xiaomi エアフライヤー エッセンシャル 6L 6,980円 7,280円 Xiaomi ゲーミングマウス Lite 2,780円 2,980円 Xiaomi スマートカメラ C100 3,280円 3,480円 Xiaomi スマートカメラ C301 3,280円 3,580円 Xiaomi スマートカメラ C500 Dual 8,680円 8,980円 Xiaomi スマートペット給水器 2 5,280円 5,480円 Xiaomi スマートペット給水器 2 フィルター 1,480円 1,580円 Xiaomi スマート給餌器2 11,800円 12,800円 Xiaomi スマート給餌器2 乾燥剤カートリッジ 1,480円 1,580円 Xiaomi スマート空気清浄機 4 Compact 9,580円 9,980円 Xiaomi スマート体重計 S200 1,980円 2,180円 Xiaomi セルフィースティック三脚 Mini 2,380円 2,480円 Xiaomi デュアルモード ワイヤレスマウス 2 1,980円 2,180円 Xiaomi ポータブルフォトプリンター 1S 8,980円 9,280円 Xiaomi ポータブルブレンダー 3,280円 3,480円 Xiaomi ワイヤレスマウス 3 2,380円 2,480円 Xiaomi ワイヤレスマウス Comfort 1,480円 1,580円 Xiaomi 多機能炊飯器 4L 6,480円 6,680円 Xiaomi 体組成計 S400 2,980円 3,280円 Xiaomi 電動シェーバー S101 2,380円 2,480円 Xiaomi 電動歯ブラシ T302 3,580円 3,780円 Xiaomi 電動歯ブラシ T302 交換用ヘッド 1,680円 1,780円 Xiaomi 布団クリーナー 5,480円 5,680円