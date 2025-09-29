この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTube動画「【0～1歳】外出先で水分補給どうしてる？みんなのアイデア大公開！」で、お口と姿勢の専門家・まい先生が登場。動画では、子育て中の保護者が外出先での水分補給をどのように行っているか、視聴者アンケートの結果をもとに語られました。



まい先生は視聴者から寄せられた「8ヶ月の息子がコップ飲みしかできないが、外ではどうしているか？」との質問を受け、YouTubeコミュニティ機能でアンケートを実施。その結果、「外でもコップ派」が29％、「ストローマグ派」が60％、「スパウトマグ派」は8％、「コップにストローを入れる」が3％というリアルな数字が集まりました。これを受けてまい先生は、「ストローマグ、スパウトマグダメとか言ってますけど、常用するのをやめてねっていうのであって、外では短時間だし、たまにだし、全然いいですよ」と“外ならストローマグ6割でもOK”との見解を明かしました。



さらに視聴者から「外出時にコップ飲みをさせたい場合のおすすめは？」と尋ねられると、「コップ付きの水筒にしましょう」と提案。自身の子育て経験を振り返りながら「キャップやペットボトルのフタも、小さい子なら練習にちょうどいい」「こぼれにくくて便利」と実用的なアイデアも共有しました。動画後半には「ミラクルカップ」というこぼれにくいカップも紹介され、「少し力がいるけれど、2歳以降ならかなりオススメ。お母さんが一度使ってみて判断するのがコツ」とポイントをアドバイス。「お口を育てる、という視点も大切だけど、気楽に使って」と柔軟な姿勢を強調しました。



「お家ではコップでトレーニングを推奨しているけれど、外では“短時間ならなんでもOK”だから、せっかくあるストローマグ、どんどん使ってください」と視聴者へエールを送ったまい先生。最後には「他にも気になることがあればぜひコメントしてほしい。アンケートも今後取っていきます」と呼びかけ、動画を締めくくっています。