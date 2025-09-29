「品川庄司」が「ミキティの寝顔」と1000万超え「超高級車」を公開！ スマホでポチ買いした「藤本美貴の愛車」どんなモデル？

愛車で撮影された「ミキティ」の寝顔が話題

お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春さんがインスタグラムに投稿した、ミキティの愛称でも知られる、妻・藤本美貴さんの寝顔写真が話題となっています。

車内で撮影された一枚に、夫婦の仲の良さとともに、乗っている“超高級EV”にも注目が集まっています。

ポチ買いした高級外車でガチ睡眠!?（Photo：時事通信フォト写真は第３６回日本ジュエリーベストドレッサー賞表彰式にて）

【画像】えっ…これが「ミキティの寝顔」×1000万超え「超高級車」です！ 画像で見る！

庄司さんは2025年9月11日、自身のインスタグラムに「俺のオンナ」「助手席で寝てる」とのコメントを添えて、藤本さんの寝顔写真を2枚投稿しました。

1枚目は眠っている姿、2枚目は目を閉じたまま微笑むショットで、夫婦の自然な距離感が伝わってきます。

写真は車内で撮影されたものと思われますが、写真に映る車内の高級感ある内装から、乗っている愛車はテスラ「モデルX」と推測されます。

モデルXは、最大7人乗りに対応し、停止状態からわずか3.9秒で100km／hに到達。航続距離は約576kmを誇る高性能EVです。

後部ドアには「ファルコンウイング」と呼ばれる独自機構を採用し、未来的なデザインも特徴です。

藤本さんはかつて2023年12月に自身の公式YouTubeでモデルXを購入する様子を公開していました。

動画では1446万9000円のタイプを選択し、その後シートレイアウトやオプションを決めていく様子が映し出されていました。

藤本さんはスマートフォンひとつでクルマの購入を完結する姿を見せており、スマホで“ポチ買い”する豪胆さに、「ミキティは、漢気が凄いですね！」「カッコ良すぎるぜ」など、当時多くの反響が集まっていました。

※ ※ ※

今回の投稿に、ユーザーからは「寝顔がかわいい」「夫婦の距離感が素敵」「テスラに乗ってるのがかっこいい」といった反響が寄せられています。

庄司さんの投稿は、“俺のオンナ”シリーズとしても定着しており、今回の投稿もファンの心をつかんでいるようです。

今後も、庄司・藤本夫妻の温かな日常と、こだわりのカーライフに注目が集まりそうです。