「これほんと細く見える！」【UNIQLO：C】ユニ女絶賛！「優秀アイテム」

【UNIQLO : C（ユニクロ：シー）】には今季もユニ女たちが絶賛する、注目のアイテムが続々と登場しています。その中から今回は、細見えに期待できるパンツや、季節感をもたらしてくれるジャケットなど、オンオフ頼れそうなアイテムにフォーカス。エフォートレス & モダンな雰囲気が、大人世代のワードローブにしっくりくる予感です。秋のワードローブを更新したい人は、ぜひチェックしてみて。

フレア × センタープレスのバランスがGOOD

【ユニクロ】「フレアパンツ」\5,990（税込）

「アラフィフの服選び」を発信する@ayakonbubuさんが「これほんと細く見える」と注目した「フレアパンツ」。膝から裾にかけて広がる形に、センタープレスがメリハリをもたらす1本です。ベースのデザインがシンプルだから、ラフなTシャツからかっちりめのコーデまで、幅広く馴染んでくれそうなのも魅力。同素材の「ダブルテーラードジャケット」を持っておけば、セットアップの着こなしにも対応できます。

さっと羽織れば一気に季節感UP

【ユニクロ】「ニットジャケット」\7,990（税込）

ジャケットのきちんと感とニット特有の柔らかな表情を兼ね備えた、まさにハイブリッドな1着。さっと羽織るだけでコーデが締まり、ぐっと季節感が高まります。「週6ユニクロを着る」というマニアの@shocogram__さん曰く「昨年即完売した人気のジャケット」なのだとか。上品に決めたいけれど、動きやすさにも妥協したくないという日におすすめのアイテムです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@ayakonbubu様、@shocogram__様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Anne.M