¿·¼Ö49Ëü±ß¡ª ¥¹¥º¥­¤Î»Â¿·¡Ö¡È¤Á¤¤¤µ¤Ê¡É·Ú¼«Æ°¼Ö¡×¤ËÈ¿¶Á¤¢¤ê¡ª ¡ÈÁ´Ä¹2.7m¡É¤Î¾®·¿¥Ü¥Ç¥£¤Ï¡ÖÆÈ¿È¤Ë¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¥¯¥ë¥Þ¡ª¡×¤ÎÀ¼¤â¡ª ¥É¥é¥¤¥Ö¤âºÇ¹â¤Ë³Ú¤·¤¤¡Ö¥Ä¥¤¥ó¡×¤¬À¨¤«¤Ã¤¿¡ª

¿·¼Ö49Ëü±ß¡ª ¥¹¥º¥¤Î»Â¿·¡Ö¡È¤Á¤¤¤µ¤¤¡É·Ú¼«Æ°¼Ö¡×¤ËÈ¿¶Á¤¢¤ê¡ª
¡¡·Ú¼«Æ°¼Ö¤ä¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼¤Ê¤É¡¢¾®·¿¼Ö¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥¹¥º¥¡£
¡¡²áµî¤Ë¤Ï¡¢·²¤òÈ´¤¤¤Æ¾®¤µ¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¤³¤ì¤¬¥¹¥º¥¤Î»Â¿·¡Ö¡È¤Á¤¤¤µ¤Ê¡É·Ú¼«Æ°¼Ö¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê17Ëç¡Ë
¡¡°ìÂÎ¤É¤ó¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¸½ºß¸«¤é¤ì¤ëÉ¾²Á¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¡¢Èô¤ÓÈ´¤±¤Æ¾®¤µ¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤ÎÌ¾¤Ï¡Ö¥Ä¥¤¥ó¡×¡£
¡¡¥¹¥º¥¤¬À½Â¤¤·¡¢2003Ç¯¤ËÈ¯Çä¤·¤¿·Ú¼«Æ°¼Ö¤Ç¤¹¡£
¡¡Âç¿Í2¿Í¤¬¾è¼Ö¤Ç¤¤ë¡¢¡Ö2¥É¥¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥¯¡¼¥Ú¡×¤È¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿¥Ä¥¤¥ó¤Î¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢Á´Ä¹2735mm¡ßÁ´Éý1475mm¡ßÁ´¹â1450mm¡£
¡¡¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤â1800mm¤È¶ËÃ¼¤ËÃ»¤¯¡¢¼ÖÎ¾½ÅÎÌ¤Ï570¡Á600kg¤È¤¤¤¦·ÚÎÌ¤µ¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë°ìÈÌÅª¤Ê·Ú¼«Æ°¼Ö¤è¤ê¤â¾®¤µ¤Ê¥Ü¥Ç¥£¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥Ä¥¤¥ó¤Ï¡¢¥ê¥¢¥·¡¼¥È¤È¥é¥²¥Ã¥¸¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÂçÃÀ¤Ëºï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´Ý¤ß¤òÂÓ¤Ó¤¿»Â¿·¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò´°À®¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿Á´Ä¹¤È¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤¬Ã»¤¤¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢ºÇ¾®²óÅ¾È¾·Â3.6¥á¡¼¥È¥ë¤È¤¤¤¦¶Ã°Û¤Î¾®²ó¤êÀÇ½¤â¼Â¸½¡£
¡¡·ÚÎÌ¥Ü¥Ç¥£¤ÏÄãÇ³Èñ²½¤Ë¤âÀ®¸ù¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó»ÅÍÍ¤Î¥Ù¡¼¥¹¥°¥ì¡¼¥É¡Ö¥¬¥½¥ê¥óA¡×¤Ç¤Ï¡¢26km¡¿L¡Ê10¡¦15¥â¡¼¥É¡Ë¤ÎÇ³Èñ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¾åµé¥°¥ì¡¼¥É¤Ë¤Ï¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É»ÅÍÍ¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢¤½¤Á¤é¤Ï32¡Á34km¡¿L¡Ê10¡¦15¥â¡¼¥É¡Ë¤È¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÄãÇ³Èñ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¤·¥¬¥½¥ê¥óA¥°¥ì¡¼¥É¤Ë¤Ï¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤Ï¤ª¤í¤«¥¨¥¢¥³¥ó¤¹¤éÉ¸½à¤ÇÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¼ÂÍÑÀ¤ÎÌÌ¤ÇÉÔËþ¤ÎÀ¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É»ÅÍÍ¤Ç¤Ï¡¢¾®¤µ¤Ê¥Ü¥Ç¥£¤Ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ä¥â¡¼¥¿¡¼¤òÅëºÜ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¼ÖÂÎ¤¬½Å¤¯¤Ê¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¼ÖÆâ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤â°µÇ÷¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¤³¤Á¤é¤â»È¤¤¾¡¼ê¤ËÆñÅÀ¤¬Â¸ºß¡£
¡¡¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥Ä¥¤¥ó¤ÏÈ¯Çä¤«¤é¤ï¤º¤«Ìó3Ç¯¤ÇÈÎÇä½ªÎ»¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ÖÎ¾²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇÈ´¡Ë¤ÏÅö»þ¡¢49Ëü±ß¤«¤é139Ëü±ß¤Ç¤ÎÈÎÇä¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÆÃÄ§¤ò»ý¤Ä¥Ä¥¤¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸½ºß¤ÎSNS¤Ç¤Ï¡¢
¡Ö¥Ä¥¤¥ó¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤ÉÌµ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ»ÄÇ°¤À¤Ã¤¿¤¡¡×
¡ÖÆÈ¿È¤Ê¤Î¤Ç¤³¤ì¤¯¤é¤¤¤Î¥¯¥ë¥Þ¤¬¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡×
¡Ö¾è¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤±¤É³Ú¤·¤½¤¦¤À¤è¤Í¡Á¡×
¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¥À¥ó¥È¥Ä¤Ç²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤á¤Á¤ã¾®¤µ¤¯¤Æ³¹¤Ç¸«¤ë¤È¤ª¤ª¤Ã¡ª¤È¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¾å¤¬¤ë¡×
¡ÖÀµÄ¾¡¢À¤¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¥¯¥ë¥Þ¤Ç°ìÈÖ¹¥¤¡×
¡¡¤È¤¤¤Ã¤¿¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬¸«¤é¤ì¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥Ü¥Ç¥£¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î°¦¤é¤·¤µ¤ä¡¢ÆÈ¿ÈÀ¤ÂÓ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¥µ¥¤¥º´¶¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¼ÂºÝ¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡¢
¡Ö¥ê¥¢¥Ï¥Ã¥Á¤¬¥¬¥é¥¹¤·¤«³«¤«¤Ê¤¯¤Æ¡¢Âç¤¤Ê²ÙÊª¤¬µÍ¤á¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤´°¦·É¡×
¡ÖÄ¶·ÚÎÌ¤Ç¥¹¥¤¥¹¥¤Áö¤ë¤·¾®²ó¤ê¤¬¤¹¤´¤¤¡£ËÜÅö¤Ë±¿Å¾¤¬³Ú¤·¤¤¡×
¡ÖºÇ¶á¹ØÆþ¤·¤¿¤±¤ÉÄ¯¤á¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç´ò¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¤Ê¤É¤ÎÅê¹Æ¤â¤¢¤ê¡¢Ìó20Ç¯Á°¤ËÃ»´ü´ÖÈÎÇä¤·¤¿µ©¾¯¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢º£¤Ç¤â°¦¾ð¤ò»ý¤Ã¤ÆÂç»ö¤Ë¾è¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ãæ¸Å¼Ö»Ô¾ì¤ò¸«¤ë¤È¡¢¸½ºß¤â120Âæ¤òÄ¶¤¨¤ë¸ÄÂÎ¤¬½Ð²ó¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¤«¤éÃæ¸Å¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ê¥Ä¥¤¥ó¡£
¡¡¶½Ì£¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ï¡¢º£¤«¤é°¦¼Ö¤È¤·¤Æ·Þ¤¨Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤Î¤â¥¢¥ê¤Ç¤·¤ç¤¦¡£