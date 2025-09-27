AmazonにてRitaosanのラジコンが特別価格で販売されている。期間は10月3日23時59分まで。

対象商品には、4WDの35cm大型高速ラジコンや、リアルな外観の27cmドリフト戦車ラジコンカーなどがラインナップされている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

Ritaosan 高速 ラジコンカー 40/70km/h ブラシ付き/ブラシレス

本商品は、リアルな構造設計を採用しており、本物の車の操作感を再現した4WDラジコンカー。全比例無段変速を実現し、高速走行、急加速、減速、ブレーキ、後退、左折、右折などの機能を備えている。ラジコン ブラシレス ウィリーサポートホイールが装備されており、スタントアクションを行なう際に車体の安定性を保つことができる。リモコンを使って、リモコンカーの速度を低速、中速、高速の3段階で調整でき、ニーズに応じて自由に変更が可能。防爆PVC車体には、LEDヘッドライト、LEDルーフライト、LEDテールライトが搭載されており、リモコンで3つのモード（常時点灯、スローフラッシュ、ファストフラッシュ）に切り替えることができ、夜の走行も楽しむことができる。

4本の独立したスプリング式ショックアブソーバーを備えており、優れた衝撃吸収力で路面の小さな凹凸による振動を効果的に軽減。さらに、金属製の駆動システムを採用し、強度と耐摩耗性が向上し、耐久性も大幅にアップしている。オフロード用の大型タイヤは、グリップ力が強く、独自のタイヤパターンがあらゆる路面に対応可能。全比例のスペアタイヤが2本付属しており、取り外して使用することができる。さらに、プロフェッショナルなウィリーサポートホイールが装備されており、急発進時の転倒を防止し、ジャンプスタントを行なう際にも車体の安定性を保つことができる。

2.4Gリモコン技術を採用しており、複数の車両を同時に使用しても互いに干渉しない。リモコンの距離は、モデルによって異なるが、80～20メートルの範囲に達する。各モデルには7.4Vの大容量リチウムバッテリーが2個付属しており、合計で約40分間の使用が可能。赤/青のブラシ付きタイプ（最高速度は40km/h）と、オレンジのブラシレスタイプ（最高速度は70km/h）がラインナップされている。

Ritaosan キャタピラー ラジコンカー

【赤・青（ブラシ付きモーター）】【オレンジ（ブラシレスモーター）】

本商品は、リアルなミリタリーデザインの27cmドリフト戦車ラジコンカー。実車の構造を模したキャタピラにより、複雑な地形にも柔軟に対応する。強力モーターを搭載し、室内・屋外・芝生・砂利道・アスファルトなど、あらゆるシーンでスムーズに走行可能、30°の坂道もラクラク登れるパワフル仕様となっている。さらに、耐久性に優れた合金製のガイドホイールを使用しており、長く楽しめる安心設計。フルプロポーショナルスロットルにより、低速から高速まで自由にスピードを調整可能。細かな操作でドリフト走行や360度その場回転など、さまざまなスタント動作が楽しめる。

屋根にLEDライトを搭載し、リモコンで色やエフェクトを切替可能。高輝度前照灯で夜間走行もスムーズに行なえる。ガイドホイールは合金素材にアップグレードし、耐久性が向上。デュアルドライブギアボックスで、弧を描くターンやドリフト走行もスムーズに操作できる。また、オフロードやドリフト走行に最適で、耐久性のある履帯で様々な地形を走行可能。

2.4GHzリモコンシステムを採用しており、強力な対干渉性能を備えている。ピストル型送信機で操作も簡単、初心者でもすぐに慣れることができます。最大50mの操作距離で広い場所でも自由自在に走行可能。2.4GHzの特性により、同時使用でも干渉しない。7.4Vの充電式リチウムバッテリー2個搭載。グリーン/イエロー/グレーの3色がラインナップされている。