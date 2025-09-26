群馬県前橋市の小川晶市長をめぐる疑惑に、世間から批判が相次いでいる。9月24日配信の『NEWSポストセブン』によって市役所幹部男性とのラブホテル通いをスクープされた小川市長は、同日夜に緊急会見を開き、ホテルへ行ったことは認めつつ男女関係は否定。しかし当然ながら、ネット上には疑問の声が後を絶たない。

【写真】「人には言えない秘密」笑みを浮かべて…小川市長の“匂わせ”映像

「弁護士の経歴も持つ小川市長は、昨年の前橋市長選挙に当選。初の女性前橋市長となり、自身のインスタグラムやYouTubeなどでも親しみやすいキャラクターをアピールしていた印象です。今回の不倫疑惑に関しては本人が“打ち合わせ”目的だったと主張していますが、軽率な行動で市民の信頼を裏切ってしまったことは事実です」（スポーツ紙記者）

また、9月25日には『集英社オンライン』が、小川市長と相手男性が利用していたとされるホテルの部屋は“露天風呂付きの部屋”であったと伝え、ネット上には《しっかり露天風呂付きの部屋を選んでる》《打ち合わせに露天風呂は必要ないよね》《たとえ露天風呂なくてもラブホで打ち合わせがありえない》などと呆れ声が寄せられている。

「小川市長は“人目を気にせず話ができる”ことを重視して当該のラブホテルを選んだそうですが、一般的にはやはり理解しがたい選択です。

そんな彼女は、これまでにYouTubeで【小川あきらに100の質問】というショート動画シリーズを公開していて、『人に言えない秘密は？』というテーマの動画では“人に言えない秘密はここでも言えない”と笑っていました。

この撮影時に市長が何を隠していたのかはわかりませんが、喋らなくても“秘密がある”ことを匂わせてしまった軽率さは、打ち合わせにラブホテルを利用するという謎行動に通じる部分があるのかも」（前出・スポーツ紙記者）

一方、小川市長のスキャンダルは思わぬ方面にも波紋を広げている。今年4月から6月にかけてTOKYO MXなどで放送されたアニメ『前橋ウィッチーズ』の舞台が前橋市で、小川市長もインスタグラムで《前橋ウィッチーズ関連観光PR事業を実施します》などとPRしていた。

ファンの間でも喜ばれていたのだが、《俺の推しの聖地のボスがとんでもないことしてやがった》《このタイミングで前橋市長のスキャンダルは前橋ウィッチーズが可哀想になる》《逆風な話題》といった落胆の声が出ている状況だ。小川市長は、前橋市が盛り上がるチャンスに水を差したことも反省すべきだろう。

なお、【小川あきらに100の質問】シリーズの「今後の県政どう変えたい？」という動画では、「子どもとか若者、女性、まあそういうみなさんが笑顔で暮らせる社会にしていければ」などと語っていた小川市長。不倫疑惑浮上はその真逆の事態と言えそうだが、ここから挽回していけるのか……。