¡Ø¥Ë¥Î¤µ¤ó¡Ù¥Áー¥àVS¿·ÅÚÍË¥É¥é¥Þ¡ØÎÉ¤¤¤³¤È°­¤¤¤³¤È¡Ù¥Áー¥à¤¬¡ÈÃÎ°é¥²ー¥à¡É¤Ç·ã¥¢¥Ä¥Ð¥È¥ë

9·î26Æü19»þ¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡Ø¥Ë¥Î¤µ¤ó¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë¤Æ¡¢10·î11Æü21»þ¥¹¥¿ー¥È¤Î¿·ÅÚÍË¥É¥é¥Þ¡ØÎÉ¤¤¤³¤È°¤¤¤³¤È¡Ù¤È¡Ø¥Ë¥Î¤µ¤ó¡Ù¥Áー¥à¤¬ÃÎ°é¥²ー¥à¤ÇÂÐ·è¡£¡ØÎÉ¤¤¤³¤È°¤¤¤³¤È¡Ù¤«¤é¤Ï¡¢´ÖµÜ¾ÍÂÀÏ¯¡¢¿·ÌÚÍ¥»Ò¡¢¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¡ÊSixTONES¡Ë¡¢¸ÍÄÍ½ãµ®¤¬ÅÐ¾ì¡¢¤µ¤é¤ËµÆÃÓÉ÷Ëá¤Î½ÐÄ¥¤ËÈ¼¤¤¡¢timelesz¤Î¾¾ÅçÁï¡¢¶¶ËÜ¾À¸¤¬¶ÛµÞ»²Àï¤¹¤ë¡£
¢£¡Ö¤Ò¤é¤¬¤ÊºîÊ¸¥Ýー¥«ー¡×¤Ç¼«Ê¬¤Î¼ê»¥¤ò¸«¤¿¥Ë¥Î¤¬¹â¾Ð¤¤
¥É¥¥É¥¤Î¶î¤±°ú¤¤ä¡¢¥¢¥É¥ê¥ÖÎÏ¤â»î¤µ¤ì¤ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¥Ð¥È¥ë¡£¤´Ë«Èþ¥°¥ë¥á¤ò¥²¥Ã¥È¤¹¤ë¤Î¤Ï¤É¤Ã¤Á¤Î¥Áー¥à¤«!?
¤Þ¤º¤Ï¡¢¤Ò¤é¤á¤ÎÏ¤È¸À¸ìÎÏ¤¬ÃÃ¤¨¤é¤ì¤ëÃÎ°é¥²ー¥à¡Ö¤Ò¤é¤¬¤ÊºîÊ¸¥Ýー¥«ー¡×¡£¡Ö¤¢¡×¤«¤é¡Ö¤ó¡×¤Þ¤Ç¤ÎÊ¿²¾Ì¾¤È¿¤Ð¤·ËÀ¤¬½ñ¤«¤ì¤¿47Ëç¤Î¥«ー¥É¤ò¡¢¥Ýー¥«ーÆ±ÍÍ¤Ë5Ëç¤º¤ÄÇÛ¤ê¡¢5¤Ä¤ÎÊ¸»ú¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¸ÀÍÕ¤òºî¤ë¡£¼ê»¥¤Î¸ò´¹¤â¥Ýー¥«ーÆ±ÍÍ¤Ë¹¥¤¤ÊËç¿ô¤ò1ÅÙ¤À¤±¸ò´¹²ÄÇ½¡£ºÇ¤â¼å¤¤¤Î¤Ï2Ê¸»ú¤À¤±¤Î¥ï¥ó¥Ú¥¢¡¢3Ê¸»ú¤È2Ê¸»ú¤Î¸ÀÍÕ¤òºî¤ì¤Ð¥Õ¥ë¥Ï¥¦¥¹¡¢ºÇ¶¯¤Î¼ê¤¬5Ëç¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ö¥«ー¥É¤È¤Ê¤ë¡£
¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥²ー¥à¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¥Áー¥à¡á´ÖµÜ¾ÍÂÀÏ¯¤È¿·ÌÚÍ¥»Ò¡¢¥Ë¥Î¤µ¤ó¥Áー¥à¡áÆóµÜÏÂÌé¤È¾¾ÅçÁï¤Î4¿Í¤ÇÂÐÀï¡£¥Ç¥£ー¥éー¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢µÈÂ¼¿ò¡£¿·ÌÚ¤Ï¼ê»¥¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡ÖÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡Ä¡×¤È¸ÀÍÕºî¤ê¤Ë¤µ¤Ã¤½¤¯¶ìÀï¡£»¥¤ò¸ò´¹¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¥Áー¥à¤Ë¡¢ÆóµÜ¤¬¡Ö3Ëç´¹¤¨¤ë¤È¡¢¤½¤í¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤ï¤«¤Ã¤Á¤ã¤¦¤è¡×¤È¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤ò¤«¤±¡¢¾¾Åç¤â¡ÖÀäÂÐ¤Ë´¹¤¨¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¥«ー¥É¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÍÉ¤µ¤Ö¤ê¤ò¤«¤±¤ë¡£
¶ÛÄ¥´¶Éº¤¦¿´ÍýÀï¤Î¤Ê¤«¡¢´ÖµÜ¤¬ÅÚÃÅ¾ì¤Ç¡Ö¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¥Õ¥¡¥¤¥Ö¥«ー¥É½Ð¤Á¤ã¤¦¤«¤â¡×¤Èµ¯»à²óÀ¸¤Î°ì¼ê¤ò¤Ò¤é¤á¤¡¢¥Áー¥à¥×¥ìー¤Ç¥ß¥é¥¯¥ë¤òµ¯¤³¤¹!?
°ìÊý¤ÎÆóµÜ¤â¡¢¼ê»¥¤ò¸«¤¿½Ö´Ö¤Ë¡Ö¥Ï¥Ã¥Ï¥Ã¥Ï¥Ã¥Ï¡ª¡×¤È¹â¾Ð¤¤¡£¡Ö¶¯¤¤¤«¤â¡ª¡¡½Ð¤¿½Ö´Ö¤Ë¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¼ê»¥¤ò1Ëç¤â¸ò´¹¤·¤Ê¤¤¥Îー¥Á¥§¥ó¥¸¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥Ö¥«ー¥É¤òÁÀ¤¦¡£²Ì¤¿¤·¤ÆÎ¾¥Áー¥à¥Õ¥¡¥¤¥Ö¥«ー¥ÉÀ®Î©¤Ê¤ë¤«¡Ä!?
Â³¤¯¥»¥«¥ó¥É¥²ー¥à¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¥Áー¥à¡á¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¤È¸ÍÄÍ½ãµ®¡¢¥Ë¥Î¤µ¤ó¥Áー¥à¡á¶¶ËÜ¾À¸¤ÈÄ«ÆüÆà±û¤Î4¿Í¤ÇÂÐÀï¡£µ¤¹ç¤¤¤ÎÆþ¤ë¿¹ËÜ¤Ï¡ÖÎáÏÂ¤Î¶äËë¥¹¥¿ー¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤È¡¢¥¹¥¿ー¤Ê¤éÈ÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÅöÁ³¤Î¡È¶¯±¿¡É¤ò¿®¤¸¤ÆÄ©Àï¡£¸ÍÄÍ¤â¡Ö¼«¿®¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÌÜ¤¬¥®¥é¥®¥é¡£¥«ー¥É¤¬ÇÛ¤é¤ì¤ë¤È¡¢¿¹ËÜ¤â¸ÍÄÍ¤â½ÏÎ¸¤ÎËö¤Ë¥«ー¥É¸ò´¹¤òÁªÂò¡£¸ò´¹¤·¤¿¥«ー¥É¤ò¸«¤Æ¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ö¥«ー¥É¤¤¤±¤ë¤«¤â¡×¤È¤Õ¤¿¤ê¤½¤í¤Ã¤Æ¥Ë¥ä¥ê¡£ÂÐ¤¹¤ë¥Ë¥Î¤µ¤ó¥Áー¥à¤Ï¡¢¶¶ËÜ¤âÄ«Æü¤â¡Ö´¹¤¨¤º¤Ë¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Îー¥Á¥§¥ó¥¸¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥Ö¥«ー¥ÉÀë¸À¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¾¡Éé¤Î¹ÔÊý¤Ï!?
¢£Ä¹¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¥À¥áー¥¸¤òÍ¿¤¨¤í¡ª¡Ö¤·¤ê¤È¤ê¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¡×¤Ç¥¬¥Á¥ó¥³¾¡Éé
Â³¤¤¤Æ¤Î¥²ー¥à¤Ï¡¢1ÂÐ1¤Î³ÊÆ®¥²ー¥à¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¤¿¡Ö¤·¤ê¤È¤ê¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¡×¡£¸ß¤¤¤Ë30Ê¸»úÊ¬¤Î¥Ò¥Ã¥È¥Ý¥¤¥ó¥È¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¡£¤·¤ê¤È¤ê¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¸ÀÍÕ¤ò¤Ö¤Ä¤±¹ç¤¤¡¢Ê¸»ú¤Î¿ô¤À¤±Áê¼ê¤Ë¥À¥áー¥¸¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¡Ö¤ó¡×¤Ç½ª¤ï¤ë¸ÀÍÕ¤ò¸À¤Ã¤¿¤éKOÉé¤±¡£
¸ÍÄÍ½ãµ®VS¾¾ÅçÁï¤ÎÀï¤¤¤Ç¤Ï¡¢Àè¹¶¤Î¸ÍÄÍ¤¬¤¤¤¤Ê¤ê3Ê¸»ú¤ÎÃ»¤¤¸ÀÍÕ¤òÊü¤Ä°ìÊý¤Ç¡¢¾¾Åç¤Ï¤³¤³¤¾¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë7Ê¸»ú¤ä8Ê¸»ú¤Î¸ÀÍÕ¤òÏ¢È¯¡£¤·¤«¤·¡¢¸ÍÄÍ¤â¥ê¥º¥à¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤Æ¡ÄÂçµÕÅ¾¤Ê¤ë¤«!?
¿·ÌÚÍ¥»ÒVSÄ«ÆüÆà±û¤ÎÂÐ·è¤Ç¤Ï¡¢·ø¼Â¤Ë¹¶¤á¤ë¿·ÌÚ¤Ë¡¢Ä«Æü¤¬¡Ö¤¢¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÞÕ¿È¥ïー¥É¤ò¶«¤Ö¡£¤½¤Î°ì·â¤ËÆ°ÍÉ¤·¤¿¤Î¤«¡¢¿·ÌÚ¤ÎÊÖ¤·¤¿¡Ö¤°¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¸ÀÍÕ¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ªÂçÇú¾Ð¡£
ºÇ¸å¤Ï´ÖµÜ¾ÍÂÀÏ¯VS¥Ë¥Î¤ÎÂç¾Àï¡£´ÖµÜ¤Ï¡Ö¤³¤³¤Ç·è¤á¤Þ¤¹¡£¿µÂÀÏº¤¬Á÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¡£¤¿¤Ö¤ó¡¢¤¹¤´¤¯¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÃç´Ö¤Ë¾¡Íø¤òÀÀ¤¦¡£ÂÐ¤¹¤ë¥Ë¥Î¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¤º¤Ã¤È¤³¤Î¥²ー¥à¤ò¸«¤Æ¤¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡£Áê¼ê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÍ¾Íµ¤·¤ã¤¯¤·¤ã¤¯¡£Éé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤Àï¤¤¤Ï¡¢¤ª¸ß¤¤Ä¹Ê¸¤òÏ¢È¯¤¹¤ëÂç·ãÀï¤Ë¡£Å·ºÍÅª¤Ê¥ïー¥É¥»¥ó¥¹¤ÎÆóµÜ¤Ë¡¢´ÖµÜ¤âÆñ¥ïー¥É¤ò·«¤ê½Ð¤·¡Ä¾¡Éé¤Î¹ÔÊý¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤!?
¢£¤Ò¤é¤á¤ÎÏ¤¬ÃÃ¤¨¤é¤ì¤ë¥²ー¥à¡Ö3¥ïー¥É¥Ñ¥º¥ë¡×¤Ë°ìÆ±Âç¶ìÀï
¤µ¤é¤Ë¡¢µ²±ÎÏ¤ä¸ì×ÃÎÏ¤¬ÃÃ¤¨¤é¤ì¤ëÃÎ°é¥Ð¥È¥ë¡Ö3¥ïー¥É¥Ñ¥º¥ë¡×¤ÇÂÐ·è¡£½ÐÂê¥Áー¥à¤¬3Ê¸»ú¤Î¸ÀÍÕ¤ò3¤ÄºîÀ®¤·¡¢¤½¤Î9Ê¸»ú¤Î¤Ò¤é¤¬¤Ê¥Ñ¥Í¥ë¤ò½Ä3Îó¡¢²£3Îó¤ËÊÂ¤ó¤À·×9¸Ä¤ÎÃì¤Ë1Ê¸»ú¤º¤Ä¥é¥ó¥À¥à¤ËÅ½¤êÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¯¡£²òÅú¥Áー¥à¤ÏÀ©¸Â»þ´Ö90ÉÃÆâ¤Ë¡¢¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿9¤Ä¤ÎÊ¸»ú¤«¤é3¤Ä¤Î¸ÀÍÕ¤òÃµ¤·½Ð¤·¡¢Àµ³Î¤ËÊÂ¤ÙÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸À®¸ù¤È¤Ê¤ë¡£
¤Þ¤º¤Ï¥É¥é¥Þ¥Áー¥à¤¬½ÐÂê¤·¡¢¥Ë¥Î¤µ¤ó¥Áー¥à¤Î¾¾Åç¡¦¶¶ËÜ¥Ú¥¢¤¬²òÅú¡£¡Ö¤Ò¡¦¤ó¡¦¤é¡¦¤Ë¡¦¤·¡¦¤á¡¦¤¿¡¦¤í¡¦¤Þ¡×¤È¤¤¤¦¥é¥ó¥À¥à¤Ê¤Ò¤é¤¬¤Ê¤«¤é¸ÀÍÕ¤ò3¤ÄÃµ¤·½Ð¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤â¡¢¾¾Åç¤È¶¶ËÜ¤Ï¡Ö¤³¤ì¡¢¤³¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¡Ö°ã¤¦°ã¤¦¡ª¡×¡Ö²£¡¢²£¡ª¡×¤È¡¢¤ï¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¡£¶ìÀï¤·¤Ê¤¬¤é¤â½ù¡¹¤ËÅú¤¨¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢½ÐÂê¤·¤¿¥É¥é¥Þ¥Áー¥à¤â¡Ö¤Ç¤¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¡Ä¡×¤È¥Ò¥ä¥Ò¥ä¤ÎÅ¸³«¤Ë¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢¥Ë¥Î¤µ¤ó¥Áー¥à¤¬½ÐÂê¤·¡¢¥É¥é¥Þ¥Áー¥à¤Î´ÖµÜ¡¦¿¹ËÜ¥Ú¥¢¤¬²òÅú¡£¥Ë¥Î¤µ¤ó¥Áー¥à¤Î´Ö°ã¤Ã¤¿ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ËÍ¶Æ³¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë»ÅÁÈ¤ó¤ÀåÌÌ©¤ÊÃ±¸ì¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¡¢´ÖµÜ¤È¿¹ËÜ¤âÂç¶ìÀï!?¡¡À©¸Â»þ´Ö¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤ÇÇ´¤ë¤Õ¤¿¤ê¡Ä¡£·ã¤·¤¯²Ð²Ö¤ò»¶¤é¤¹¡¢Î¾¥Áー¥à¤ÎÆ¬Ç¾Àï¡¢¤É¤³¤Þ¤ÇÂÇ¤ÁÇË¤ì¤ë¤«!?
³Ú¤·¤¯Í·¤ó¤ÇÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡£·ãÇ®¡ÖÃÎ°é¥Ð¥È¥ë¡×¤Î¹ÔÊý¤Ï!?
¢£ÈÖÁÈ¾ðÊó
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ø¥Ë¥Î¤µ¤ó¡Ù
09/26¡Ê¶â¡Ë19:00～19:56
MC¡§ÆóµÜÏÂÌé
¥Õ¥¡¥ß¥êー¡§µÈÂ¼¿ò¡¡Ä«ÆüÆà±û / ¾¾ÅçÁï¡¡¶¶ËÜ¾À¸¡Êtimelesz¡Ë
¥²¥¹¥È¡§´ÖµÜ¾ÍÂÀÏ¯¡¡¿·ÌÚÍ¥»Ò¡¡¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¡ÊSixTONES¡Ë
¸ÍÄÍ½ãµ®
