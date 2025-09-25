両親の代で「墓じまい」を検討中です。石材店から「撤去費用は80万円」と言われたのですが、これ以外にかかる費用はあるのでしょうか？

墓じまいにかかる費用は「撤去費用」だけじゃない

墓じまいとは、現在あるお墓を撤去し、遺骨を別の場所に移すことです。多くの場合、石材店が担当する墓石の撤去工事が大きな費用となり、20万～50万円程度が相場です。ただし、墓地の立地や墓石の大きさなど、状況によっては高額になることもあります。

また、墓じまいにはそれだけでは終わらない工程があり、別途費用が発生するケースが多いのです。具体的には、僧侶による法要、役所での手続き費用、新しい納骨先の準備などが挙げられます。

撤去費用だけを見て「予算内だ」と判断してしまうと、後から「こんなにかかるとは思わなかった」と後悔するかもしれません。



撤去費用以外で必要になる費用とその目安

撤去費用以外に、墓じまいでかかる可能性がある主な費用を見てみましょう。

まず必要になるのが「閉眼供養（へいがんくよう）」です。これは、仏様の魂を抜く儀式で、僧侶にお経をあげてもらうものです。お布施として3万円～10万円ほどかかります。

次に「離檀料」があります。これは、寺院墓地で檀家をやめる際に支払う謝礼で、金額は3万円～20万円ほどが相場です。明確な決まりがあるわけではなく、地域や寺院によって対応は異なります。

また、行政への「改葬許可申請」にも数百円～数千円の手数料がかかることがあります。そして、お墓から取り出した遺骨の新しい納骨先も確保しなければなりません。

新たな納骨先としては、永代供養墓や納骨堂、樹木葬などがあり、費用は数万円程度の合祀（ごうし）型から、個別スペースを持つタイプでは100万円以上するものまで幅広くあります。

このように、撤去費用とは別にトータルで30万円～100万円以上かかるケースも珍しくありません。



思わぬ出費を防ぐために注意したいポイント

費用を抑えるためにも、まずは「見積もりの内容」をしっかり確認することが大切です。撤去費用の中に、整地作業・廃棄処分・遺骨の取り出しなどが含まれているかどうかは、石材店によって異なります。

また、僧侶へのお布施や離檀料は、事前に金額を確認しにくいケースもあるため、丁寧に相談する姿勢が大切です。「相場がわからず不安なので、ご相談させてください」と伝えるとスムーズです。

納骨先も、事前に資料を取り寄せたり、見学したりして比較検討することで、自分たちに合った予算・方法が見つかる可能性が高くなります。



まとめ：全体像を把握して、後悔のない墓じまいを

「墓じまいには80万円かかります」と言われると、それだけが全費用のように思えてしまいますが、実際には閉眼供養や離檀料、新しい納骨先の確保など、多くの工程と費用が発生します。

まずは、「何にいくらかかるか」を一つずつ確認し、全体像をしっかり把握することが大切です。そのうえで、見積もりを複数取り、納得のいく形で進めることが、後悔しない墓じまいにつながります。

不安な点があれば、石材店や自治体、霊園・寺院に遠慮なく相談し、早めに準備を進めることをおすすめします。

