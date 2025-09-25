ローソン「すみっコぐらし」「リラックマ」のオリジナルクリアシート配布など『サンエックスキャラクターズ』キャンペーン開催

ローソンは9月30日から、全国の店舗(一部店舗を除く)で『サンエックスキャラクターズ』のキャンペーンを展開する。

対象商品を購入すると数量限定でオリジナルの景品がもらえる企画や、オリジナルグッズの販売などを行う。「ローソンストア100」ではキャンペーンを実施しない。

〈先着･数量限定でもらえる「オリジナルクリアシート」〉

「オリジナルクリアシート(全4種･各店計18枚)」は、対象の菓子を2点購入すると、先着･数量限定で1枚プレゼントする。クリアシートの大きさは約210×148mm。景品は1人1店舗の買い物につき各種1枚、計4枚まで。実施期間は9月30日7時〜10月13日(ただし、なくなり次第終了)。

先着･数量限定でもらえる「オリジナルクリアシート」

〈【ローソン･@Loppi･HMV】数量限定オリジナルグッズ〉

ローソン店頭や「@Loppi」「HMV」で『サンエックスキャラクターズ』のオリジナル商品を数量限定で発売する。店頭販売は9月30日から開始し、商品がなくなり次第終了。

※10月1日発売＝北海道･九州･中国地域･愛媛･田子町店(青森)

※10月2日発売＝江津敬川店(島根)･内子五十崎インター店(愛媛)

◆エコバッグ(全2種)

「リラックマ」「すみっコぐらし」をそれぞれデザインしたエコバッグ。店頭ではコミック棚で販売する。税込1,650円。

ローソン「エコバッグ(全2種)」

◆ミニアクリルスタンド (全7種)

全7種のランダム形式での販売で、袋にはいずれかのデザインの商品が一つ入っている。店頭ではコミック棚で販売する。税込990円。

ローソン「ミニアクリルスタンド (全7種)」

〈コピー機オリジナルステッカー〉

ローソン店内のマルチコピー機サービス「ローソンプリント」で『サンエックスキャラクターズ』のオリジナルステッカーを販売する。ステッカーの絵柄は全14種から選べる。価格は、L判400円、2L判600円(税込)。販売期間は9月30日〜11月24日。

〈【@Loppi･HMV】予約販売オリジナルグッズ〉

「@Loppi」「HMV&BOOKS online」では、『サンエックスキャラクターズ』のオリジナルグッズを予約販売する。受付期間は9月30日10時〜11月4日23時30分。引き渡し日は2026年4月30日以降。

◆てのりぬいぐるみセット(ねこ･とかげ)(全1種/2柄)

牛のような衣装を着たすみっコぐらしのキャラクター「ねこ」「とかげ」の手乗りサイズぬいぐるみ。税込3,630円。

ローソン「てのりぬいぐるみセット(ねこ･とかげ)(全1種/2柄)」

◆ミルク瓶型ポーチ

「てのりぬいぐるみ」や小物が入る中身が見えるポーチ。税込3,300円。

ローソン「ミルク瓶型ポーチ」

◆プレート2枚セット (全3種)

リラックマやすみっコぐらしなど、各種キャラクターが描かれた皿のセット。税込3,850円。

ローソン「プレート2枚セット (全3種)」

◆マグカップ&アクリルコースターセット (全3種)

リラックマとすみっコぐらし、サンエックスキャラクターズをそれぞれデザインしたマグカップとコースターのセット。各税込3,850円。

ローソン「マグカップ&アクリルコースターセット (全3種)」

■ローソン『サンエックスキャラクターズ』キャンペーン特設ページ

【クレジット表記】

(C)2025 San-X CO., Ltd. All Rights Reserved.

(C)Lawson, Inc.