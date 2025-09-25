群馬県前橋市の女性市長が既婚者の男性職員と「連日ホテルで会っていた」とする一部報道に対し、24日夜、会見を開き釈明しました。

前橋市の小川晶市長が既婚者の男性職員とホテルで連日会っていたと、24日にインターネットのニュースサイトが報じたことに対し、小川市長は24日夜、会見を開きました。

群馬・前橋市 小川晶市長

「私が特定の職員と複数回ホテルに行ったことは間違いがありません。男女の関係はありませんが、誤解を招く軽率な行動であったことを深く反省しています」

小川市長は謝罪した上で、男性職員と10回以上ホテルを利用したと認めたものの、男女の関係はなく、周囲を気にせず話ができる場所で公私にわたる相談に乗ってもらっていたと釈明しました。

また、待ち合わせ場所までの移動に公用車を使ったこともあると認め、ホテルの代金は私費で支払っていたと説明しました。

一方、今月10日に群馬県内で「記録的短時間大雨情報」が出ていた際もホテルにいたという報道内容については、事実と認めた上で、当時、警報は出ておらず連絡が取れるような体制にあり問題はないと考えていたと釈明しました。

市長は今後の進退について、弁護士など第三者と相談しながら考えたいとしています。