大阪府・交野市役所の幹部職員が部下に対して「誰に言ってんねんオラァ」などと怒鳴りつける“パワハラ音声”が公開された。2024年7月には市の幹部2人によるパワハラが複数の職員に行われたとして内部通報があったが、市は約1年間調査を放置していたという。録音データに怒鳴り声…幹部2人によるパワハラ疑惑大阪・交野市の職員らが開いた会見で公開されたのは、幹部職員から受けたとする“パワハラの音声”。幹部職員「返事もでき