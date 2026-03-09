市役所の部長が建設会社関係者から商品券20万円分を受け取ったという、古典的で単純な収賄事件だ。収賄罪に問われた神奈川県小田原市の環境部長（当時）、H被告（59）に対する被告人質問が、横浜地裁で開かれた。 1989年に入庁し、約37年となるH被告。秘書室長などを経て2024年7月から環境部長の任にあった。贈賄側にあたるM建設の営業部長（当時）、E氏（62）＝贈賄罪で起訴＝とは約10年前に職務を通じて知り合った。H被告は、剣