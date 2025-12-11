12月3日、愛知県豊田市の元市職員で、在職中に探偵業を「副業」として行っていた男性が、地方公務員法違反（守秘義務）容疑で愛知県警に逮捕された。 報道によれば、男性は市役所での勤務中、業務用端末を使って市民の個人情報を数十人分にわたり不正に照会・取得し、探偵業の顧客約70人に提供していたとされる。こうした情報提供による売り上げは3000万円以上とみられている。 個人情報保護違反で損害賠償を請求することは可能