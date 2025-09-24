Photo: Daisuke Ishizaka

まさに、傑作という言葉を贈るに相応しい。

世界には名門、あるいは老舗と呼ばれるブランドがいくつも存在しています。イギリスのオーディオブランドBowers ＆ Wilkins（バウワース アンド ウィルキンズ）も、そのひとつ。

同社のスピーカーは、ビートルズが多くのヒット作を録音したアビーロード・スタジオ、ルーカスフィルム作品の音楽部門を担うスカイウォーカー・サウンドなど、世界中の音楽制作の現場でモニタースピーカーとして採用され、プロフェッショナルからの信頼を集めています。

そんなBowers ＆ Wilkinsが、およそ3年ぶりとなるフラッグシップ・ヘッドホンの新作を発売します。

Photo: Daisuke Ishizaka

それが「Px8 S2」。前モデル「Px8」を充分に知る僕が聞いても、その違いは一聴してわかりました。このヘッドホンからは、空気の動きを感じるのです。

ニヤける音が、止まらない

初めて「Px8 S2」の音を聞いた際は、本当に驚きました。「なんか、耳に圧がくるぞ!?」

そもそも音は空気の振動なので、空気の疎密、すなわち押し出す力があるのは当然。ですが、そのスケールが違うんです。

Photo: Daisuke Ishizaka

例えば、巨大なスピーカーの前に立つと、スピーカーが空気を震わせているのを全身で感じますよね。あの感覚をヘッドホンで味わったんです。あまりにライブ感があり過ぎて、今聞いている音源が間違っているのかと思ったほど。

低音の迫力、ボーカルの息遣い、広大な音場。いずれも素晴らしく「次はこの曲を聞いてみよう」と、試聴が止まりませんでした。その表現力はマスタリングのバランスすら見えるほどで、例えば高音圧が続くポップスと、ヌケ感の豊かな洋楽やジャズとでは、聞こえ方がまったく異なります。

これはもう「音源を聞く」というより、「アーティストのライブを巡っている」。そう言っても過言ではないほどの臨場感です。録音している部屋の反響すら感じられるんですから。

あと、「Px8 S2」で映画を視聴してみたんですけど、これも最高でした。車両の移動音、人の足音、息遣い、そのすべてが生々しい。驚いたのはやはり音圧の表現で、映画館で感じたような低音のゾワゾワ感を、ヘッドホンからも感じたんです。アカデミー音響編集賞を受賞した『マッドマックス 怒りのデス・ロード』を観たら、どのシーンも迫力がやっばい。

Photo: Daisuke Ishizaka

技術的に見ると、「Px8 S2」が採用している40mm カーボンコーン・ドライブユニットの振動版は従来モデルと同じ素材。ですが、それ以外のシャーシ、ボイスコイル、サスペンション、マグネットを包括的に見直したことでさらに歪みが低減。

音の解像感を決めるビットレート＆サンプリングレートは最大96kHz/24bitまで対応と、ハイレゾロスレス再生の環境はバッチリ整っていますね。

Bowers ＆ Wilkinsが目指す「良い音」とは？

Photo: Daisuke Ishizaka

しかし、音の良さというのは感覚的なもの。各メーカーが様々な方法で良い音を追求し続けていますが、Bowers ＆ Wilkinsが目指す良い音って、どんなものなんでしょう？

前提として、Bowers ＆ Wilkinsが目指すのは「True Sound」。アーティストが制作現場で意図したサウンドを限りなく正確に再現することだそうです。これは、一体どういうことなのか。

私達は、スピーカーやヘッドホンは限りなく無色透明であるべきだと考えています。創設者のジョン・バウワースは自分のスピーカーを「完璧に透明なガラス」に例えました。

Bowers ＆ Wilkinsの方にお話を伺うと、このようなお返事が返ってきました。なるほど、ガラス板。

ヘッドホンやスピーカーから音が出る時は、どうしても音の損失やキャラクターの変化が生まれてしまいます。それを極限まで減らし、ヘッドホンやスピーカーが音を変えてしまわないよう、味付けはしません。

ヘッドホンやスピーカーの存在をできるだけ感じさせない、それこそ無色透明なまでに。これが、Bowers ＆ Wilkinsの目指すTrue Soundなのですね。

ガラスの場合は不純物を減らして、表面の滑らかさを上げていくこと。これが透明に近づく工程です。音の場合はノイズや歪みを極限まで減らすことが、透明に近づける作業ですね。私達のすべての技術は、この部分に注がれているんです。

上質さへの追求は隅々にまで

「Px8 S2」がもたらしてくれるのは、聴覚の満足感だけにあらず。フラッグシップモデルに相応しい贅沢さや高級感も魅力であり、それらの要素も音の満足感と無関係ではないでしょう。

Photo: Daisuke Ishizaka

ヘッドホンの場合、耳を覆うイヤーパッドは音質に大きく影響します。「Px8 S2」は上質なナッパレザーを採用しています。耳の包まれ感が増したことで、低音ヌケの防止や遮音性向上、アクティブ・ノイズキャンセリングの性能向上に繋がります。

Photo: Daisuke Ishizaka

アルミダイキャスト製のアームも、「Px8 S2」のデザインを語る上では見逃せません。ケーブルが露出したデザインはBowers ＆ Wilkinsの初期のヘッドホンをオマージュしたもので、知る人ぞ知る意匠でもあるんです。

また、アームを少しねじった形状にしたことで、ハウジングが3次元的に可動。この可動域がとても絶妙で、スキマができがちな耳の下後ろ側（顎関節のあたり）を、しっかりと密閉できるようになりました。これによりノイキャンの効きや低音の迫力が増しています。なんて細やかな配慮。

Photo: Daisuke Ishizaka

一方、ハウジングは薄型化。ヘッドホンは装着した際に頭が大きく見えがちですが、薄くなったことで頭のカーブにしっかり沿うシルエットになりました。ハウジング上部と頭部の隙間も、限界まで減らしているそうな。頭の小さい方や女性がつけてもスタイリッシュに見えるようになっています。

Photo: Daisuke Ishizaka

カラバリは、オニキス・ブラックとウォーム・ストーンの2色。ナッパレザーとアルミの組み合わせは、なんともラグジュアリーな佇まいですね。ヘッドホンはファッションアイテムとしての側面もありますが、もはやハイブランドのアイテムを纏う感覚と変わらないレベルです。

ノイキャンも、バッテリーも、いずれは空間オーディオも

密閉性に優れたイヤーパッドも相まって、アクティブノイズキャンセリングの消音性はとても優秀。自宅で試聴した際は、サーキュレーターや空気清浄機の音が消えて、自分の心臓の鼓動音を感じたほど。逆に、外音取り込みの音はとても自然で、装着したままでも会話ができます。

USB-DACを搭載しているので、USB Type-Cによる有線接続で96kHz/24bitのハイレゾロスレス再生も可能。apt X Losslessに対応※1し、ワイヤレスでも44.1kHz/16bitのロスレス音質を堪能できます（※1. aptX Lossless対応の再生デバイスが必要です）。

バッテリー駆動時間はノイキャン・オンの状態で約30時間。アップデートにて低消費電力と低遅延性に優れたBluetooth LE Audio※2のLC3コーデックにも対応予定（※2. Auracast™ブロードキャスト機能を含みます）。

また、アップデートにて独自の空間オーディオ機能も搭載する予定です。ライブ感のある音の表現に優れているヘッドホンだけに、この対応は楽しみですね。

ガラスの向こうの音を味わおう

Photo: Daisuke Ishizaka

無色透明を追い求めるヘッドホン。Bowers ＆ Wilkinsの目指す音を表した言葉として、これ以上のものはないでしょうね。

僕が「Px8 S2」を通して聞いたいくつもの音源は、僕が人生で聞いた音源のなかでもっともありのままの演奏に近かった…と、そう言われればこの感動も充分に納得できるというものです。

まさしく傑作の名に相応しいヘッドホン「Px8 S2」。世界中のプロが認めたこのサウンド、ぜひご堪能ください。きっと、ヘッドホンの概念が変わるはずです。

Source: Bowers ＆ Wilkins