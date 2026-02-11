ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート男子ショートプログラム（SP）が10日（日本時間11日）に行われた。世界選手権連覇中のイリア・マリニン（米国）が、28番滑走で登場した。マリニンがフィギュアの歴史に名を刻むべく、個人戦のリンクに立った。金メダルを獲得した団体戦では7日（日本時間8日）のSP、8日（同9日）のフリーを演技し、ともに4回転半は回避した。団体フリーから中1日で迎えた