記事ポイント1000年後の地球を舞台にしたVR FPS『The Last Resort』の体験版がMeta Quest向けに公開中直感的な操作と没入感の高い戦闘を楽しめるSFシューティング作品フルバージョンでは5つのステージや50以上の敵キャラクターを開発中マグノロスワークスとプロディジが手がけるMeta Quest向けVR FPS『The Last Resort』の体験版が公開されています。1000年後の地球を舞台に、宇宙からの侵略者と戦う没入型シューティングを無料で