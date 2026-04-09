柔道のカナダ代表としてパリ五輪女子５７キロ級で金メダルを獲得し、３月に現役引退会見を行った出口クリスタさんが、９日放送の日本テレビ系「秘密のケンミンＳＨＯＷ極」（木曜・午後８時５４分）に初出演した。この日は出口の故郷・長野の名物「おやき」を特集。伝統的な味に加えて、次々に新しい味が登場していることを伝えた。長野代表として出演の出口さんは「長野は海なし県で、畳の上の対人戦は得意なんですけど、カ