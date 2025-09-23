可愛さ反則級ーーーッッ！【マクドナルド】集めたくなる「新作ハッピーセット」

子どもだけでなく大人も魅了される本やおもちゃなどのおまけが付いてくる【マクドナルド】の「ハッピーセット」。今回は【サンリオ】の人気キャラクターマイメロディ & クロミのおもちゃも選べます。第1弾と第2弾でおもちゃは異なり、コンプリートしたくなる可愛さの全9種類。今回は、第1弾のなかから2つを紹介します。

おまけとは思えない可愛さ

大きなリボンと可愛らしいイラストが特徴の「マイメロディ & クロミのリボンチャームきんちゃく」。表と裏で異なるイラストやパープルのリボンチャームなど、いたるところに可愛いポイントが散りばめられています。小物を入れて持ち歩けば気分が上がりそう！

見るだけで癒されるマルチスタンド

こちらは「マイメロディ & クロミのマルチスタンド」。マイメロが持っているプレゼントの箱部分にちょっとした小物を収納できるので、リップクリームや小ぶりなネイルオイルを入れたりするのもよさそうです。マイメロとクロミの部分はぷくっとした立体感があります。

マイメロディとクロミの可愛さがギュッと詰まった第1弾は9/25で一旦終了。第2弾は9/26から10/9。10/10からの第3弾では全種類が手に入るチャンスがやってくるので、ぜひ見逃さないで！

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる