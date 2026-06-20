栄光の投手王国が、見る影もなく崩れている。米老舗誌「スポーツ・イラストレイテッド」の電子版「ＯＮＳＩ」は１９日（日本時間同日）、アストロズ投手陣の惨状を特集した。７６試合を終えた１８日（同１９日）時点でチームは３５勝４１敗のア・リーグ西地区４位。首位マリナーズとは４ゲーム差で、まだ数字上は優勝争いから完全に脱落したわけではない。だが、かつての看板だった投手力はすでに見る影もない。チーム防御率４