【女子旅プレス＝2026/04/22】ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、夏の夜を楽しむ新サマー・エンターテイメント「ユニバーサル・サマー・マツリ・ナイト 〜ネオン・グロウアップ〜」を、2026年7月1日（水）〜8月26日（水）まで開催する。【写真】「ユニバーサル・サマー・マツリ・ナイト」主なコンテンツ◆開業25周年のユニバ、夏の夜を“お祭り騒ぎ”に一新暑さがやわらぐ夏の夜、25周年を迎えたパークは、カラフルなネオンが