サンリオの人気キャラクター「クロミ」が主役のアフタヌーンティー「KUROMI Summer Sweets Party Afternoon Tea」が、「青山 セントグレース大聖堂」を始めとする全国7都市8会場のホテル・結婚式場にて、2026年6月13日から8月31日まで開催される。※開催日は店舗により異なるクールに見えて、乙女な一面も……クロミのギャップをスイーツで表現“自称マイメロディのライバル”で、黒いずきんとピンクのどくろがチャームポイント